DFB-Legende: Bei ter Stegen ist "der Frust aufgebrochen"

Maja Hitij, getty

Marc-André ter Stegen erhält Rückendeckung

Der Kampf um die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft spitzt sich immer mehr zu. Herausforderer Marc-André ter Stegen fordert nach Weltklasse-Leistungen im Klub einen festen Platz in der DFB-Elf. Ex-Weltmeister Pierre Littbarski zeigt Verständnis für den Barca-Keeper.

"Ich glaube, dass bei ter Stegen der Frust aufgebrochen ist, der sich schon vor der WM 2018 angestaut hatte", nahm Littbarski ter Stegen im Interview mit der "tz" in Schutz. "Denn diese Entscheidung war damals schwer zu akzeptieren, dass Neuer die Stammplatzgarantie ausgesprochen wurde, obwohl er verletzt war. Jetzt hat Marc ein Déjà-vu-Erlebnis und musste sich Luft machen. Klar ist, dass in den nächsten Spielen jede Mimik und jede Aktion von beiden genau beobachtet wird."

Im Vorfeld der anstehenden Länderspiele gegen Argentinien und Estland äußerte sich Littbarski auch zur Debatte um die Spielphilosophie von Bundestrainer Joachim Löw. "Dass wir gegen die Niederlande so schlecht ausgesehen haben, lag nicht nur an den Abwehrspielern. Wir standen zu tief, dann hat Joachim Löw mit Werner und Reus auch noch zwei Stürmer ausgewechselt", so der Weltmeister von 1990.

Die vereinzelten Forderungen nach einer Rückkehr von BVB-Star Mats Hummels konnte er nicht nachvollziehen: "Wenn ich jetzt höre, dass so viele nach Mats Hummels rufen: Was haben die denn nach den WM-Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea gesagt?"

Im Hinblick auf die deutschen Chancen bei Europameisterschaft im kommenden Jahr zeigte sich Littbarski dennoch zuversichtlich: "Wir müssen uns auf jeden Fall nicht verstecken. Im Vergleich zu 2014 fehlt sicherlich noch das blinde Verständnis in der Mannschaft. Aber angesichts unserer Offensive mit Brandt, Havertz, Gnabry, Reus, Sané oder Werner bin ich sehr zuversichtlich."