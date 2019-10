DFB-Neuling Koch: Gene von Papa Harry, Lob von Löw

Alexander Hassenstein, getty

Wird Robin Koch der siebte DFB-Debütant des SC Freiburg?

Das Fußball-Talent wurde Robin Koch in die Wiege gelegt. Der Freiburger, den Bundestrainer Joachim Löw für viele überraschend für die Länderspiele gegen Argentinien und Estland nachnominiert hatte, ist der Sohn des langjährigen Lauterer Bundesliga-Profis Harry Koch. Entsprechend "stolz" war der Papa auf die Berufung.

Wie einst sein Vater, der mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998 sensationell als Aufsteiger deutscher Meister wurde, kommt Koch meist in der Innenverteidigung zum Einsatz. Löw schätzt aber vor allem seine Flexibilität.

"Robin Koch spielt im Zentrum, kann dort rechts oder links und auf der Sechs spielen, wenn Not am Mann ist", sagte Löw. Zudem sei der 23-Jährige mit Freiburg in der Bundesliga "auf einem sehr guten Weg, sehr stabil. Er hat eine sehr gute Form, das war mir wichtig."

Sollte Koch wie sein Klubkollege Luca Waldschmidt, dem Löw eine Startelfgarantie gab, gegen Argentinien spielen, wäre er der siebte Freiburger Debütant unter Löw. Seit Max Kruse im Mai 2013 als erster SC-Profi in der Ära Löw das DFB-Trikot trug, kommt kein anderer Bundesligist auf so viele Novizen. Aus Leverkusen und Hoffenheim holte Löw seitdem je sechs Spieler, vom FC Bayern nur einen (Joshua Kimmich).

Koch entschied sich "bewusst" für Freiburg

Koch kam 2017 nach 27 Zweitligaspielen für den FCK nach Freiburg und bestritt dort bislang 57 Bundesligaspiele (drei Tore). Für die deutsche U21 lief er fünfmal auf, bei der EM im Sommer spielte er - anders als die ebenfalls nominierten Nadiem Amiri und Suat Serdar - mit zwei Kurzeinsätzen nur eine Nebenrolle.

Trotz dieser überschaubaren Bilanz gab es vor Saisonbeginn reges Interesse, auch aus dem Ausland. Er habe sich "bewusst" für den SC entschieden, sagte Koch. An Freiburg schätze er das Familiäre, unter Trainer Christian Streich könne er sich "gut entwickeln". Nebenbei bleibt sogar Zeit für Geschäftsideen: Koch gründete die "Black Hall" in Krefeld mit, ein Trainingszentrum für Spitzensportler.