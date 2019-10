Frings stärkt Löw: Hummels-Rückkehr wäre "falsches Signal"

Sebastian Widmann, getty

Torsten Frings warb um Geduld nach Joachim Löws Kader-Umbruch in der Nationalmannschaft

Der ehemalige Nationalspieler Torsten Frings unterstützt Joachim Löws Kaderumbruch in der deutschen Mannschaft.

"Das DFB-Team hatte im vergangenen Jahr sicher einige Probleme, aber die Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gefunden und steht inzwischen wieder ganz gut da", schrieb Frings in einem Gastbeitrag im "kicker". Der dreimalige Pokalsieger betonte, dass es bei einem Verjüngungsprozess immer Unzufriedene gäbe. Dies gehöre zu einem konsequent vollzogenen Umbruch dazu.

Frings weiß, was es heißt, aus der Nationalmannschaft ausgebootet zu werden: Anfang 2010 teilte Löw dem früheren Vize-Weltmeister mit, dass er nicht mehr mit ihm plane und sich das Team ohne den defensiven Mittelfeldmann auf die WM in Südafrika vorbereiten werde. Frings zeigte sich daraufhin auch öffentlich enttäuscht. Seine Position in der Zentrale des deutschen Spiels übernahm der damals 23-Jährige Sami Khedira.

Frings rechnet mit starker DFB-Elf bei der EM

Neun Jahre später zeigt der Ex-Bremer aber Verständnis für die Ausbootung langjähriger DFB-Führungsspieler: "Wer einen Umbruch angeht, muss ihn durchziehen, auch wenn es Mal schmerzhaft ist. Eine Rückkehr von Mats Hummels in die Nationalmannschaft wäre deshalb ein falsches Signal, obwohl er nach wie vor ein überragender Fußballer ist."

Außerdem betonte Frings, dass er die neue taktische Ausrichtung der Nationalmannschaft für sinnvoll hält: "Mit der Veränderung der Taktik hin zu mehr Umschaltspiel hat Löw eine gute und für die Spieler passende Lösung gefunden - das zeigte sich auch gegen Argentinien, etwa beim 2:0."

Mit Blick auf die EM im kommenden Jahr gibt sich der aktuell vereinslose Trainer gelassen: "Bei der Europameisterschaft, also wenn es drauf ankommt, werden wir wieder eine starke Mannschaft haben."