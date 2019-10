FC Bayern mischt im Poker um Eriksen mit

unknown

Christian Eriksen wird offenbar vom FC Bayern umworben

Der Vertrag von Christian Eriksen bei Tottenham Hotspur läuft am Ende der Saison aus. Seine Zukunft sieht der Däne wohl nicht bei den Londonern. Die Liste der Interessenten ist lang - auch der FC Bayern München soll seine Fühler ausgestreckt haben.

Wie die spanische "AS" berichtet, gehört der FC Bayern zu den Klubs, die an einer Verpflichtung von Eriksen interessiert sind. Demnach haben Verantwortliche des deutschen Rekordmeisters sowie zahlreiche weitere Vertreter anderer Klubs bereits beim Berater des Spurs-Stars vorgefühlt.

Favorit im Poker um den dänischen Nationalspieler soll aber Real Madrid sein. Weitere Konkurrenten seien Manchester United und Juventus Turin.

Das Interesse der Bayern an Eriksen ist nicht neu. Nachdem der Mittelfeldspieler nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool seinen Abschied von den Spurs verkündet hat, hörte die Gerüchteküche nicht mehr auf zu brodeln.

"Ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Karriere an einem Punkt angekommen bin, an dem ich etwas Neues probieren will", hatte Eriksen gegenüber "Ekstrabladet" gesagt. Im Sommer konnten sich der 27-Jährige, sein Arbeitgeber und ein potenzieller neuer Klub aber nicht einigen.

Hat sich Tottenham bei Eriksen verpokert?

Mit einem Mega-Preisschild hatte Tottenham probiert, potenzielle Interessenten abzuschrecken. Laut "Daily Mail" beharrte der Premier-League-Klub auf einer Ablöse von 150 Millionen Euro.

Sollte Eriksen seinen Vertrag nicht verlängern droht den Spurs nun ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer. Eriksen wechselte 2013 von Ajax Amsterdam zu Tottenham. Für die Spurs erzielte der Däne in 288 Pflichtspielen 67 Tore und bereitete 87 weitere Treffer vor.