Watzke präsentiert 6-Punkte-Plan "Rettet den Fußball!"

Alexander Hassenstein, getty

Hans-Joachim Watzke bringt am 14. Oktober sein eigenes Buch auf den Markt

Hans-Joachim Watzke sorgt sich um den deutschen Fußball. Um des Deutschen liebsten Sport auch in Zukunft attraktiv und international konkurrenzfähig zu halten, hat der Geschäftsführer von Bundesligist Borussia Dortmund einen 6-Punkte-Plan "Rettet den Fußball" aufgestellt.

Diesen hat er in seinem neuen Buch "ECHTE LIEBE - Ein Leben mit dem BVB" vorgestellt, aus dem die "Bild" in dieser Woche erste Auszüge veröffentlicht.

Die eingehende These Watzkes lautet: "Wenn wir uns in Deutschland von unserer Basis entkoppeln – von unseren Fans, die unseren Fußball immer getragen haben –, werden wir auf Dauer verlieren. Man kann das als börsennotierter Klub auch ganz nüchtern feststellen: Wenn wir uns von den Fans entfernen, weil wir glauben, so schnelles Geld machen zu können, schaden wir uns am Ende wirtschaftlich nur selbst."

Wichtigstes Ziel des BVB-Bosses bleibe als Funktionär, den Fußball für den Fan zu wahren. Dieses soll durch die richtigen Entscheidungen und Schwerpunkte erreicht werden. Watzkes Überzeugung: Der Fußball lebt von der Unterstützung der Basis, vor allem in Deutschland. Dafür müssen wir kämpfen.

Wichtige Eckpfeiler seines 6-Punkte-Planes sind:

Wahrung der Bundesliga in ihrer jetzigen Form ("Wir dürfen die Bundesliga nie vernachlässigen. Nie!")

Bezahlbarer Fußball für die Fans im Stadion ("Der Fußball muss die ganze Gesellschaft einladen, nicht nur die Betuchten und Besserverdiener.")

Beibehalt der derzeitigen Spieltagsstrukturen ("Wir müssen das Wochenende für die nationalen Ligen freihalten.")

Erhalt der 50+1-Regel ("Überall, wo Investoren in einem Klub alleine bestimmen können, steigen am Ende die Preise für den Verbraucher. Und sie steigen dramatisch.")

Außerdem soll die seit Jahrzehnten gewachsene und in jedem deutschen Profi-Klub gelebte Fan-Kultur unbedingt erhalten werden: "Die Fans lieben ihren Klub, egal, gegen wen er spielt. Und das soll so bleiben."

Als letzten Punkt seiner Forderungen führte Watzke an, der Elitenbildung in Fußball-Europa entgegensteuern zu wollen: "Eine geschlossene Fußball-Gesellschaft an der europäischen Spitze widerspricht (...) unserem Wettbewerbsgedanken."

Watzke betont die wichtige Rolle des Fußballs in der Gesellschaft

Letztlich sieht Watzke den Fußball immer noch als wichtige Möglichkeit an, für mehr Zusammenhalt im sozialen Miteinander zu sorgen: Wer, wenn nicht der Fußball könnte es sonst schaffen?", fragt Watzke.

Er führt dabei aus: "Wir erleben in unserer Gesellschaft eine zunehmende Individualisierung, eine gewisse Entsolidarisierung und auch eine verbale Radikalisierung. Uns kommen die Bindekräfte abhanden. Kirchen, Parteien und Gewerkschaften haben dramatisch an Zustimmung eingebüßt. Über Fußball aber wird sowohl auf der Straße als auch in der Chefetage diskutiert, ohne das gesellschaftliche Gefälle, das ansonsten das gesamte Leben beherrscht."