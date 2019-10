Medien: Real Madrid nimmt BVB-Flirt Haland ins Visier

GEPA pictures/ M. Engelbrecht

Verschlägt es BVB-Flirt Erling Haland zu Real Madrid?

Mit 18 Toren in elf Pflichtspielen hat Erling Haland von RB Salzburg in der noch jungen Saison bislang für Furore gesorgt. Die starken Leistungen des Norwegers sind den europäischen Topklubs natürlich nicht verborgen geblieben. Lange galt Borussia Dortmund als Favorit auf eine Verpflichtung. Doch nun bekommt der BVB prominente Konkurrenz.

Wie die spanische "AS" berichtet, steht Haland auf dem Wunschzettel von Real Madrid. Demnach wollen die Königlichen ihre Transfer-Strategie fortsetzen und nach Rodrygo und Vinicius Junior mit Haland den nächsten Youngster verpflichten.

Der 19-Jährige wechselte im Januar 2019 für fünf Millionen Euro von Molde FK in die österreichische Bundesliga. Mittlerweile dürfte der Marktwert des Salzburg-Juwels ein Vielfaches betragen.

Denn nicht nur in Österreich blüht Haland auf. Auch in der Champions League zeigte sich der Stürmer mit vier Toren in zwei Partien zuletzt extrem treffsicher.

Real Madrid, BVB oder Premier League?

Doch Real Madrid ist nicht der einzige Interessent. Das Portal "90min" berichtete vor wenigen Wochen, dass der BVB im Haland-Poker in der Favoritenrolle sei. Die Borussia profitiere beim Poker um den Senkrechtstarter vor allem von ihrem Ruf, junge Talente zu fördern.

Aber auch die Premier League scheint Haland, dessen Vertrag in Salzburg bis 2023 datiert ist, zu reizen. "Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, für den besten Klub der Welt zu spielen, und ich mag den englischen Fußball besonders", äußerte sich Haland gegenüber dem norwegischen TV-Sender "TV2". An Optionen sollte es dem Skandinavier nach seinen starken Leistungen jedenfalls nicht mangeln.