Medien: FC Bayern hat Kontakt zu Eriksen aufgenommen

Alexander Hassenstein, getty

Christian Eriksen (r.) verlor das Duell mit seiner Mannschaft gegen den FC Bayern zuletzt deutlich mit 2:7

Der FC Bayern München wird seit längerem mit Christian Eriksen von Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht, zuletzt keimte das Interesse des deutschen Rekordmeisters Medienberichten zufolge wieder auf. Ein erster Schritt für einen spektakulären Wechsel des Dänen ist angeblich bereits gemacht.

So soll der FC Bayern in den vergangenen Monaten Kontakt zu Eriksen aufgenommen und sich bezüglich eines Wechsels im kommenden Sommer erkundigt haben, will "Sport1" aus den Reihen des 27-Jährigen erfahren haben.

Unter Berufung auf das "nahe Umfeld" des Mittelfeldspielers habe der Double-Sieger erfahren, dass sich Eriksen einen Transfer zum FC Bayern sogar gut vorstellen kann. Die Münchner spielen in den Überlegungen eine ernsthafte Rolle, heißt es.

Demnach wolle Eriksen seinen jetzigen Arbeitgeber nach Möglichkeit schon im Winter verlassen. Ein Abschied nach der aktuellen Spielzeit sei jedoch wahrscheinlicher.

Macht der FC Bayern Platz für Eriksen?

Beim Champions-League-Finalisten der Vorsaison läuft der Vertrag des Offensiv-Stars im Juni 2020 aus, Eriksen könnte daher ohne Ablöse nach München wechseln. Der erfahrene Nationalspieler (91 Länderspiele) kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Außenbahnen agieren und könnte daher in den Überlegungen des FC Bayern eine Rolle spielen.

Sollten die Verantwortlichen von einer festen Verpflichtung von Philippe Coutinho absehen oder etwa den derzeit unzufriedenen Thomas Müller abgeben, wäre ein Kaderplatz für Eriksen allemal frei.

Der FC Bayern ist allerdings nicht der einzige Klub, der die Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt hat. Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United sind Berichten zufolge ebenfalls interessiert. Zuletzt machten Gerüchte der "AS" aus Spanien die Runde, Tottenham wolle Eriksen noch im Winter abgeben, um überhaupt noch eine Ablösesumme zu generieren. Dem Sportblatt zufolge würde diese bei nur 25 Millionen Euro liegen.