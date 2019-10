Tedesco bringt offenbar Hinkel mit

Laurence Griffiths, getty

Domenico Tedesco soll in Moskau anheuern

Fußball-Trainer Domenico Tedesco steht kurz vor einem neuen Engagement. Der ehemalige Coach des FC Schalke 04 verhandelt mit dem russischen Erstligisten Spartak Moskau.

Nach Informationen von "Sport1" unterzeichnet Tedesco noch am Sonntag einen Vertrag in der Hauptstadt Russlands. "Sport-Express" zufolge wird der 34-Jährige ein Arbeitspapier bis 2022 erhalten. "Bild" fügt derweil hinzu, dass der Übungsleiter am Montagnachmittag in Moskau vorgestellt werden soll.

In Moskau würde Tedesco mit dem von Borussia Dortmund ausgeliehenen André Schürrle zusammenarbeiten. Ein neuer Wegbegleiter in Moskau ist "Bild" zufolge der ehemalige Stuttgarter Andreas Hinkel. Der 37-Jährige soll an Tedescos Seite Co-Trainer werden.

Spartak Moskau selbst äußerte sich bislang nicht zur Trainerfrage. Das Team hatte in der Liga zuletzt fünf Niederlagen kassiert und sich von Trainer Oleg Kononov getrennt.

Vor einer Unterschrift in Moskau muss Tedesco noch seinen Vertrag beim FC Schalke 04 auflösen, der ursprünglich bis 2022 datiert war. Auf Schalke war er in der Saison 2017/2018 Vizemeister geworden, im März 2019 dann aber freigestellt worden. Kommt es zur vollständigen Auflösung, schätzt "Bild" die Ersparnisse des Revierklubs auf fünf Millionen Euro an Gehalt ein.