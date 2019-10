Belgien setzt Siegeszug in EM-Quali fort

AFP/SID/STRINGER

Belgien feiert achten Sieg im achten Spiel

Der WM-Dritte Belgien hat seinen Siegeszug in der EM-Qualifikation fortgesetzt. Das Team von Trainer Roberto Martinez gewann 2:0 (1:0) in Kasachstan und feierte damit in der Gruppe I seinen achten Sieg im achten Spiel.

Die Roten Teufel hatten sich bereits am vergangenen Donnerstag als erstes Team durch ein 9:0 gegen den Fußball-Zwerg San Marino für die paneuropäische EURO im kommenden Sommer qualifiziert.

Der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi (21.) und Thomas Meunier (53.) erzielten die Treffer für Belgien, das zum Qualifikationsabschluss im November noch zum Spitzenspiel beim Verfolger Russland und gegen Zypern antreten muss.

Die Russen könnten sich am Sonntagabend in Zypern ebenfalls vorzeitig das EM-Ticket sichern.