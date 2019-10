Alario trifft erneut für Argentinien

AFP/SID/JOSE JORDAN

Erzielte per Kopf das Führungstor: Lucas Alario

Stürmer Lucas Alario vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat vier Tage nach dem 2:2 gegen die deutsche Nationalmannschaft erneut für den zweimaligen Fußball-Weltmeister Argentinien getroffen.

Der 27-Jährige erzielte beim souveränen 6:1 (3:0)-Sieg gegen Ecuador in der 20. Minute per Kopf das Führungstor. Schon beim Klassiker in Dortmund gegen die DFB-Elf hatte Alario mit dem Anschlusstreffer und der Vorarbeit zum Ausgleich geglänzt.

Für die Argentinier erzielten in Elche/Spanien Jhon Espinoza (27.), der ins eigene Tor traf, Leandro Paredes (32.) vom Elfmeterpunkt, German Pezzella (66.), Nicolas Dominguez (82.) und Lucas Ocampos (86.) die weiteren Treffer. Angel Mena (49.) verkürzte zwischenzeitlich für Ecuador.

Wie gegen die deutsche Mannschaft fehlten die Superstars Lionel Messi, Angel Dí María und Sergio Agüero beim Weltmeister von 1978 und 1986.