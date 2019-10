Wagner setzt weiter auf "Wucht und Emotionalität"

Dean Mouhtaropoulos, getty

David Wagner zog Bilanz nach seinen ersten 100 Tagen auf Schalke

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat unter seinem neuen Cheftrainer David Wagner einen starken Saisonstart hingelegt und rangiert nach sieben Spieltagen unter anderem punktgleich mit dem FC Bayern München auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Königsblauen überzeugten bisher vor allem in Sachen Leidenschaft und Einsatzwillen, was ihnen auch Coach Wagner attestiert. "Die Anfangszeit hier auf Schalke lässt sich eigentlich in vier Worten zusammenfassen: emotional, intensiv, lehrreich, spannend", so Wagner in einem 100-Tage-Resümee im "kicker".

"Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die total offen für neuen Input, extrem arbeitswillig und durch die vergangene Saison sicher auch ein Stück weit geläutert und geerdet ist. Sie will beweisen, dass sie viel besser ist als ihr Ruf, und vor allem den Fans den Fußball zeigen, den sie sich wünschen", gewährte der 47-jährige Einblicke in das Innenleben seines Teams.

In den kommenden Wochen sollen die guten Leistungen unbedingt fortgeführt werden. Schalke trifft dabei in der Bundesliga als nächstes auf 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund und den FC Augsburg.

"Nun gilt es, sich gemeinsam als Team stetig weiterzuentwickeln. Die Wucht dieses Klubs, die Emotionalität und Unterstützung der Fans begeistern mich und werden uns auf unserem Weg extrem helfen", fügte Wagner, für den der FC Schalke die erste Station als Bundesliga-Cheftrainer ist, hinzu.