BVB bangt weiter um Paco Alcácer

Lars Baron, getty

Alcácers Fitnesszustand gibt dem BVB Rätsel auf

Nach drei sieglosen Bundesligaspielen in Folge steht der BVB im kommenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach besonders unter Druck. Ob die Dortmunder gegen die Fohlen wieder auf Stürmer Paco Alcácer zurückgreifen können, steht immer noch in den Sternen.

Nach einem perfekten Saisonstart mit fünf Toren in den ersten sechs Spielen ist es in den letzten Wochen auf dem Platz ruhiger um Stürmer Paco Alcácer geworden. Der Spanier wartet seit Mitte September auf ein Tor, der BVB lechzt genauso lange nach einem Sieg.

Damit Alcácer seine lädierte Achillessehne endgültig auskurieren kann, gewährte ihm der Klub zuletzt sogar einen Sonderurlaub. Ob die Zeit zur vollständigen Genesung gereicht hat, ist aber immer noch offen.

Noch am Montag soll sich der 26-Jährige nach "Bild"-Informationen einer weiteren Untersuchung in Dortmund unterziehen. Erst danach gibt es offenbar Klarheit, in wie weit die Verletzung ausgeheilt und Alcácer wieder einsatzbereit ist.

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl rechnet zumindest damit, dass der Spanier nach seiner Zwangspause schnell wieder auf der Höhe ist. "Paco hat bis zu seinen Beschwerden das volle Programm mitmachen können. Ich gehe davon aus, dass er körperlich nicht zu viel verloren hat", sagte Kehl dem "kicker".