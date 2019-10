Kuntz und Co. vor echter Standortbestimmung

Thomas Eisenhuth, getty

Stefan Kuntz und die U21 stehen vor einer echten Standortbestimmung

Stefan Kuntz steht nicht im Verdacht, vorschnell in Euphorie zu verfallen. Trotzdem ist der Coach der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft vor dem zweiten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag mit dem Erreichten des neuen Jahrgangs nach der Vize-Europameisterschaft mehr als zufrieden.

Schließlich gab es zuletzt ein mehr als achtbares 1:1 bei Europameister Spanien in der Neuauflage des EM-Endspiels und zuvor zum Auftakt in die EM-Quali ein 5:1 in Wales. Und auch in Zenica soll sich der bisher gezeigte Trend fortsetzen. "In der Defensive müssen wir so arbeiten wie gegen Spanien, mit viel Einsatz und Bereitschaft", betonte Kuntz.

Zufrieden ist der Europameister von 1996 mit der Entwicklung im offensiven Bereich, "da sollten die Abläufe jetzt besser funktionieren, da wir nun schon einige gemeinsame Trainingseinheiten hatten und vieles einstudiert wurde". Das Einstudieren von Automatismen "dauert hier gewöhnlich länger, aber wir haben eine hohe Qualität", meinte der 56-Jährige.

Kuntz gibt Personal-Update

Im 21-Mann-Kader für Zenica fehlen Felix Agu, Orestis Kiomourtzoglou und Mats Köhlert. Das Trio trat die Reise nicht an und kehrt zu den jeweiligen Vereinen zurück, da nur 21 Namen auf den Spielberichtsbogen gesetzt werden können. Der Hoffenheimer Dennis Geiger steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

"Statt Felix Agu haben wir uns für Josha Vagnoman entschieden, da er auf beiden Außenverteidiger-Positionen einsetzbar ist", erläuterte Kuntz. Außerdem sei Ridle Baku wieder fit, der ebenfalls rechts hinten spielen könne. Und: "Robin Hack ist mittlerweile wieder komplett einsatzfähig, weshalb Mats Köhlert wenig Einsatzchancen gehabt hätte", meinte Kuntz.

Die ersten Eindrücke von Orestis Kiomourtzoglou seien positiv gewesen: "Er hat seine Chance hier genutzt und sich super präsentiert. Es gibt auf seiner Position aber Spieler, die noch mehr Erfahrung haben", erläuterte Kuntz den Verzicht.

U21 erwartet "sehr motivierte und taktisch gut eingestellte Mannschaft"

Mit vier Punkten ist Bosnien Tabellenführer der Gruppe 9. Kuntz: "Sie haben den Vorteil, dass sie kein weiteres Spiel hatten und so die ganze Woche nutzen konnten, um sich auf das Duell mit uns vorzubereiten. Wir erwarten eine sehr motivierte und taktisch gut eingestellte Mannschaft." Rückschläge hat der Trainer zwar einkalkuliert, allerdings bewiesen seine Schützlinge in Spanien nach dem Rückstand auch Nehmerqualitäten und kamen zurück ins Spiel.

Der DFB-Nachwuchs bastelt derzeit an noch mehr Variabilität. "Wir müssen uns vor niemandem verstecken", urteilte nach dem Remis in Spanien Janni Serra vom Zweitligisten Holstein Kiel: "Wir müssen vor keinem Angst haben und können gegen jede Mannschaft mit breiter Brust ins Spiel gehen." Kapitän Johannes Eggestein warnte indes im kicker vor Bosnien: "Die Aggressivität gepaart mit technischer Finesse durch viele Straßenfußballer ergibt eine gefährliche Kombination."