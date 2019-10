Steht Mesut Özil vor einem Wechsel in die Serie A?

David Ramos, getty

Mesut Özil könnte bald in der Serie A spielen

Mesut Özil ist unter Unai Emery beim FC Arsenal aufs Abstellgleis geraten. Deshalb kamen zuletzt immer mehr Wechselgerüchte auf. Neben dem SüperLig-Klub Fenerbahce sollen auch zwei italienische Klubs ein Auge auf Özil geworfen haben.

Einem Bericht von "calciomercato" zufolge sind die beiden Mailänder Vereine Inter und AC am Ex-Schalker interessiert. Eine Hürde für einen Wechsel Özils ist nach wie vor sein hohes Gehalt. Mit circa 400.000 Euro Wochenverdienst wäre Özil bei beiden Mailänder Klubs der absolute Top-Verdiener.

Ein mögliches Szenario wäre ein Leihgeschäft. Dabei müssten die Nordlondoner wahrscheinlich einen Teil des Gehalts übernehmen. Klar ist: Die Verantwortlichen bei Arsenal würden Özill für einen Abschied keine Steine in den Weg legen.

In dieser Saison kommt der gebürtige Gelsenkirchener erst auf einen Einsatz in der Premier League. In drei Spielen ereilte Özil sogar die Höchststrafe: Ohne einen Verletzungsgrund wurde der offensive Mittelfeldspieler aus dem Kader gestrichen.

Nach Informationen der englischen "Sun" soll der 30-Jährige sogar schon seine Villa ab Januar zum Verkauf angeboten haben. Alle Zeichen deuten demnach auf einen baldigen Abschied hin.