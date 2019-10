unknown

Stefan Effenberg absolviert eine Autogrammstunde bei McDonalds

Stefan Effenberg wird zum "Effenburger": Der 51 Jahre alte ehemalige Fußball-Nationalspieler, seit Kurzem Manager des Drittligisten KFC Uerdingen, absolviert am 23. Oktober zur Wiedereröffnung einer McDonald's-Filiale am Dießemer Bruch in Krefeld eine Autogrammstunde (13:00 bis 15:00 Uhr).

Dort kann Effenberg auf Tuchfühlung zu den Fans des Ex-Bundesligisten gehen, die Pächter des Burgerladens erhoffen sich durch "Effe" zusätzlichen Zulauf. Das berichtet die Tageszeitung "WZ" aus Düsseldorf.

Erst am vergangenen Donnerstag war Effenberg als neuer Manager des KFC präsentiert worden, er erhielt einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Effenberg ist auch weiterhin als Experte in der Talkrunde "Doppelpass" beim Spartensender Sport1 tätig.