Frankfurts Paciência: "Ich war der König der Stadt"

Startet in dieser Saison bei Eintracht Frankfurt durch: Goncalo Paciência

Seine erste Saison bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt lief verletzungsbedingt nur durchwachsen, doch seit dieser Spielzeit zählt Goncalo Paciência zu den Stützen der Mannschaft. Der Angreifer hat nun über seinen holprigen Start in Deutschland und seinen gestiegenen Stellenwert im Verein gesprochen.

"Es ist so, dass die Mannschaft mehr an mich glaubt als in der vergangenen Saison, das fühle ich. Ich bin jetzt wichtiger für das Team" sagte der Portugiese im Interview mit der "FAZ". Paciência ist aktuell der beste Torjäger der Eintracht.

In der Mainmetropole hatte der 25-Jährige mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Wenige Wochen nach seinem Wechsel vom FC Porto im Sommer 2018 riss er sich den Außenminiskus und fiel mehr als die halbe Saison aus. Zudem musste sich der bullige Angreifer umstellen, da ein Stammplatz am Main alles andere als garantiert ist.

"In Porto war ich in gewisser Weise der König der Stadt und hatte in der gewohnten Umgebung meinen gewohnten Status. Aber in Frankfurt musst du schon im Training hochkonzentriert sein und immer alles geben", erklärte Paciência.

Mittlerweile fühle er sich in Frankfurt aber "pudelwohl". Die Stimmung in der Mannschaft sei eine der besten, die er je erlebt habe. "Ich genieße jeden Tag – trotz der harten Arbeit. Mit vielen Mitspielern kann ich Späße machen. Das brauche ich auch, weil ich ein sehr humorvoller Mensch bin", führte der Mittelstürmer aus.

Neues Frankfurter Sturmduo harmoniert immer besser

Seit dieser Saison spielt Paciência auch wieder mit seinem Jugendkumpel André Silva zusammen. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Porto. Bisher harmoniert das neue Sturmduo gut, Silva war wie auch sein Landsmann bereits drei Mal in der Bundesliga erfolgreich. Und Paciência garantierte: "Mit jedem weiteren Spiel wird die Abstimmung noch besser werden."

Auch mit seinem Ex-Kollegen Luka Jovic ist der Portugiese noch in Kontakt. Der Serbe kommt bei seinem neuen Klub Real Madrid noch nicht richtig in die Gänge. Paciência glaubt dennoch an eine Trendwende für den einstigen SGE-Youngster. "Ich bin mir sicher, dass Luka seine Tore für Real machen wird. Bei allem Respekt für Eintracht Frankfurt: Jetzt steht Luka bei einem der besten Vereine weltweit unter Vertrag. Dort spielt er mit Karim Benzema zusammen, hier war es Gonçalo Paciência", stellte der Angreifer seinen Humor unter Beweis.

Paciência stand bislang in allen 16 Pflichtspielen der Saison für Eintracht Frankfurt auf dem Rasen. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.