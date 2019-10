Pierluigi Collina erhält Walther-Bensemann-Preis 2019

AFP/La Presse/SID/MARCO ALPOZZI

Wird für sein Engagement geehrt: Pierluigi Collina

Der frühere Weltschiedsrichter Pierluigi Collina erhält den diesjährigen Walther-Bensemann-Preis. Das gab die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur am Dienstag bekannt.

Der 59 Jahre Italiener, von 1998 bis 2003 sechsmal in Folge als der beste seiner Zunft geehrt, erhält die Auszeichnung am 25. Oktober 2019 in der Nürnberger Tafelhalle. Der traditionsreiche Preis des Fachmagazins "kicker" ist mit 10.000 Euro dotiert.

Der nach dem kicker-Gründer Walther Bensemann benannte Preis zeichnet Personen der Zeitgeschichte aus, die "Herausragendes für den Fußball geleistet haben und dabei vielleicht auch gegen den Strom schwimmen mussten".

Zu den bisherigen Preisträgern zählten beispielsweise Franz Beckenbauer (2006) und Uwe Seeler (2012). Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an DFB-Trainer Horst Hrubesch.

Nach weltberühmten Spielern, Trainern, Managern geht der Bensemann-Preis 2019 erstmals an einen Schiedsrichter.