Mega-Talent bei Barca auf dem Zettel?

Boris Streubel, getty

Karim Adeyemi erhielt erst jüngst die Fritz-Walter-Medaille des DFB

Karim Adeyemi gilt als bester deutscher Nachwuchsspieler seines Jahrgangs. Erst vor eineinhalb Wochen wurde ihm die begehrte Fritz-Walter-Medaille des DFB als talentiertester Spieler (Jahrgang 2002) verliehen. Jetzt klopfen bereits die ganz großen Klubs beim 16-Jährigen an.

Nach einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" soll nämlich kein Geringerer als der FC Barcelona seine Fühler nach dem Offensivtalent ausgestreckt haben.

Die Katalanen bemühen sich derzeit intensiv, ihren Kader perspektivisch zu verstärken und wollen dabei ins oberste Talenteregal greifen. Zuletzt hatte bereits das Eigengewächs Ansu Fati für Begeisterungsstürme bei Barca gesorgt.

Der ebenfalls 16-Jährige kam in der laufenden La-Liga-Saison bereits fünfmal zum Einsatz und erzielte sogar schon zwei Tore.

Bereits fünf Saisontore für Salzburg-Farmteam

Karim Adeyemi ist deutscher U-Nationalspieler, spielt aber bereits seit einem Jahr in Österreich beim FC Liefering. Der Zweitligist ist das Farmteam von Meister FC Red Bull Salzburg. Im österreichischen Unterhaus bekommt Adeyemi derzeit Spielpraxis, stand in der laufenden Saison in neun von zehn Spielen auf dem Rasen und erzielte bereits fünf Treffer.

Laut dem spanischen Medienbericht ist der FC Barcelona sogar bereit, bis zu acht Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß zu bezahlen, der vertraglich noch bis 2021 an Red Bull Salzburg gebunden ist.

Seine Anfänge machte das Top-Talent des deutschen Fußballs übrigens beim FC Bayern München sowie bei der Spielvereinigung Unterhaching.