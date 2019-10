Bas Dost will mit Eintracht Frankfurt hoch hinaus

Alex Grimm, getty

Bas Dost will mit Eintracht Frankfurt in dieser Saison viel erreichen

Neuzugang Bas Dost möchte mit Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in dieser Saison hoch hinaus - höher als je zuvor.

Das erklärte der 30-Jährige im Rahmen eines Interviews mit "Sport1": "Um Europa spielen wir sowieso. Man muss wieder die Europa League erreichen, aber die Champions League ist auch ein Ziel. Das wäre natürlich das Beste. Wenn wir alle zusammenbleiben und wie eine Mannschaft spielen und nicht wie Egoisten, dann haben wir die Möglichkeit, das zu erreichen."

Zwischen 2012 und 2016 machte sich der Niederländer beim VfL Wolfsburg bereits mit der Rollenverteilung in Deutschland vertraut. Dass der FC Bayern in diesem Jahr mal nicht die Liga dominiert, sieht Dost positiv: "Ich würde sofort sagen, das spricht für die Qualität. Das ist ja überragend, das ist geil. Was willst du mehr? Dass Bayern schon wieder 20 Punkte vorne ist? So macht das doch Spaß. Du siehst in der Bundesliga, dass jeder Gegner etwas kann."

Ein weiterer Wechselgrund war für den Stürmer die Stimmung in der höchsten deutschen Spielklasse. "Jedes Spiel macht Spaß. Jedes Stadion hier ist ausverkauft. Für mich - ich habe natürlich nicht in England gespielt - aber für mich ist das die geilste Liga", so Dost.

Beeindruckende Torquote in Portugal

In den letzten drei Jahren konnte sich der Angreifer ein Bild von der Stimmung in der portugiesischen Liga machen. Bei Sporting Lissabon erlebte er aber nicht nur schöne Dinge. 2018 wurde Dost Opfer einer Prügel-Attacke von vermummten Hooligans.

Nichtsdestotrotz überwiegen für den Niederländer die positiven Eindrücke. "Mit den Fans, das war natürlich auch eine super Zeit, die ich dort hatte. Sporting Lissabon ist auch ein Kultverein. Aber diese eine Geschichte - es ist traurig, dass so etwas passiert. Das nimmt man auch mit und wird es nie wieder vergessen. So etwas passiert hoffentlich nie wieder."

In der portugiesischen Primeira Liga konnte Dost eine beeindruckende Torquote aufweisen. In 84 Spielen traf er 76 Mal. Eine ähnliche Ausbeute ist in Deutschland eher unwahrscheinlich.

"Ob man die gleiche Quote erwarten darf, weiß ich nicht. Aber meine eigenen Anforderungen an mich selbst sind schon hoch. Ich weiß, dass ich Tore schießen kann, ob das Bundesliga ist, portugiesische Liga, Holland - ich kann das, ich liebe das und dafür spiele ich Fußball, um der Mannschaft so zu helfen. Ich will alles dafür tun, um die Torquote wieder hochzubringen", sagte der 30-Jährige.