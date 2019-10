Messi spricht von seinem großen Traum

Aitor Alcalde, getty

Messi träumt von weiteren Titeln mit dem FC Barcelona

Unglaubliche Rekorde, zahlreiche Titel, individuelle Auszeichnungen en masse, aber trotzdem noch nicht satt: Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi hat in seiner Karriere noch einiges vor.

"Ich träume davon, mit dem Klub weitere Titel zu gewinnen. Ich will die Champions League noch mal gewinnen. Das ist die Herausforderung und das Ziel, das wir haben", sagte der Argentinier im Rahmen der Verleihung des "Goldenen Schuhs" gegenüber Vertretern der Vereinigung europäischer Sportmedien.

Dass auch einem Ausnahmefußballer wie ihm langsam die Zeit wegläuft, ist Messi bewusst: "Es ist schwierig, weil ich mich mental gut fühle. Du denkst, dass du 25 Jahre alt bist und weiterhin die gleichen Dinge wie bisher machen kannst. Aber der Körper bestimmt, und es gibt Umstände, unter denen du vorsichtiger als früher sein musst."

Das Karriereende hat Messi mit seinen 32 Jahren noch nicht vor Augen. "Man merkt selbst, wie lange man weitermachen kann. Dann werde ich der Erste sein, der sagt: Ich bin nun so weit gekommen, und jetzt geht es nicht mehr. Oder ich fühle mich so gut, dass ich einfach weitermache. Das werde ich mit der Zeit herausfinden", so der Argentinier.

Messi über Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen

Für sich behielt Messi, wen er im Duell um den Platz im deutschen Tor vorne sieht. "Sie sind beide großartige Torhüter mit ähnlichen Charakteristiken", sagte der 32-Jährige über Manuel Neuer und seinen Klubkollegen Marc-André ter Stegen. "Ich kenne Marc gut und kann über ihn etwas sagen, aber ich sehe Neuer nicht im Training und normalerweise auch nicht seine Spiele. Aber ich denke, generell sind sie sich sehr ähnlich."

Wie es im Hause Messi nach dem Feierabend zugeht, wollte der Superstar nicht verraten. Ein paar kleine Einblicke in seinen Tagesablauf gewährte er trotzdem: "Bevor ich zu Bett gehe, decke ich den Tisch für den nächsten Morgen. Und beim Frühstück sitzt jeder immer am gleichen Platz. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich sofort meine Schuhe aus. Es gibt noch mehr, aber die behalte ich für mich."