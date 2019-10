Hasebe deutet Frankfurt-Verlängerung an

Alex Grimm, getty

Makoto Hasebe könnte seine Karriere bei Eintracht Frankfurt fortsetzen

Der Vertrag von Makoto Hasebe bei Eintracht Frankfurt läuft am Ende der Saison aus. Nun deutete der Japaner eine mögliche Verlängerung an.

"Im Moment spricht alles dafür, dass ich noch weiterspiele", erklärte der 35-jährige Routinier gegenüber der "Frankfurter Rundschau" und ergänzte: "Wir setzen uns meistens im November oder Dezember zusammen, dann sehen wir weiter."

Wie lange Hasebe noch als Profi aktiv sein werde, könne er nicht sagen. "So lange, wie es mir Spaß macht und mein Körper mitspielt", sagte der Defensivallrounder: "Aber im Fußball weiß man nie, was kommt." Für Hasebe steht allerdings fest, dass er in Deutschland bleiben will: "Wenn ich bei der Eintracht keinen Vertrag bekomme, muss ich etwas anderes machen. Auf jeden Fall bleiben wir nach der Karriere in Deutschland."

Mit seiner bisherigen Leistung in der aktuellen Saison ist Hasebe zwar grundsätzlich zufrieden, dennoch sieht der 35-Jährige noch Luft nach oben. "In dieser Runde würde ich sagen, dass etwas fehlt, so ein bisschen die letzte Konsequenz. Das gilt für mich und für die gesamte Mannschaft. Es gilt für hinten und vorne", monierte der Japaner.

In der letzten Saison hat Frankfurt zwar mehr Tore geschossen und weniger Tore kassiert, "aber fußballerisch haben wir uns, wie ich finde, verbessert", stellte Hasebe klar.

Großen Anteil an der Verbesserung haben laut dem Innenverteidiger vor allem die Neuzugänge André Silva und Bas Dost sowie Rückkehrer Daichi Kamada und Stürmer Goncalo Paciência.

"Bas Dost ist genau wie Alex Meier"

"André Silva etwa kann alles, fußballerisch ist er klasse, hat ein gutes Kopfballspiel und einen guten Torschuss. Ein super Stürmer", schwärmte Hasebe von seinem Mitspieler. Auch für Paciência fand der Routinier lobende Worte: "Paciencia ist viel besser als letzte Saison. In der vorherigen Spielzeit hatten wir drei Topstürmer, er war Angreifer Nummer vier. Er war sehr ruhig, hat ab und zu auch den Kopf hängen lassen. Das ist jetzt nicht mehr so, er ist deutlich selbstbewusster."

Dass Kamada nach seiner Leihe bei VV St. Truiden derart einschlägt, hätte Hasebe nicht gedacht. "Er ist nach seiner Rückkehr definitiv ein anderer Spieler geworden, hat mehr Selbstvertrauen", so der 112-fache Nationalspieler, der zugab, von Kamadas Entwicklung überrascht zu sein: "Als er kam vor zwei Jahren, da hatte ich schon Zweifel, ob das klappt. Er war körperlich nicht so stark, scheute die Zweikämpfe, war irgendwie zu weich und zu langsam."

Hasebe schwärmte außerdem von Neuzugang Dost: "Er ist ein klassischer Strafraumstürmer. Wenn gute Flanken kommen, wird er eine Menge Tore schießen", lobte er seinen Mitspieler und stellte fest: "Bas Dost ist genau wie Alex Meier."