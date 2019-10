Eintrachts Silva fällt gegen Leverkusen aus

Christian Kaspar-Bartke, getty

André Silva fällt gegen Bayer Leverkusen kurzfristig aus

Eintracht Frankfurt muss beim Freitagsspiel der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen kurzfristig auf seinen Leistungsträger André Silva verzichten.

Wie der Angreifer auf Instagramm erklärte, laboriert er derzeit an einem "Problem mit meinem Fuß", das einen Einsatz gegen die Werkself am Freitagabend unmöglich mache. Der Portugiese, der in den vergangenen drei Ligaspielen je einmal traf und damit maßgeblich zu fünf Punkten aus den vergangenen drei Spielen beitrug, ist der Frankfurter Königstransfer des vergangenen Sommers.

Silva wechselte, zunächst auf Leihbasis, im Tausch gegen den Kroaten Ante Rebic kurz vor Schließung des Transferfensters vom AC Mailand in die Main-Metropole und funktionierte im System von Eintracht-Coach Adi Hütter auf Anhieb. Seit seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz Mitte September spielte der Portugiese in allen sechs Pflichtspielen der Eintracht in über 90 Minuten durch.