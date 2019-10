Lille-Sportdirektor verteidigt Sanches nach Fehlstart

Alexander Hassenstein, getty

Renato Sanches spielte von 2016 bis 2019 beim FC Bayern

Nach drei enttäuschenden Jahren beim FC Bayern München ist Renato Sanches im Sommer zum OSC Lille gewechselt. Doch auch in der Ligue 1 läuft es für den 22-Jährigen bislang alles andere als rund.

Denn in der bisherigen Saison kam der Portugiese im französischen Oberhaus erst zu zwei Startelfeinsätzen. Auch in der Champions League sammelte Sanches in zwei Partien nur 86 Minuten. Aktuell laboriert der zentrale Mittelfeldspieler an einer Achillessehnenverletzung.

Doch trotz des Fehlstarts bleiben die Verantwortlichen in Lille besonnen. "Der Spieler hat eine ganz andere Realität erlebt, Lille ist nicht Bayern München", verriet Sportdirektor Luis Campos dem Radiosender "RMC" und fügte an: "Er ist ein Spieler, der in einer laufenden Maschine angekommen ist. Er hat seit zwei Jahren nicht mehr viel gespielt."

Der Sportdirektor sei überzeugt, dass Sanches dem Verein viel bringen werde. "Wir geben ihm Zeit zu wachsen", so Campos, der gleichzeitig die Erwartungen an den Europameister von 2016 bremst: "Wir haben ihn nicht verpflichtet, um ihn zum besten Spieler der französischen Liga zu machen."