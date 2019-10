Nach United-Kritik: Mourinho stichelt gegen Klopp

Laurence Griffiths, getty

José Mourinho stichelte gegen Jürgen Klopp

Zum ersten Mal in der laufenden Premier-League-Saison ging der FC Liverpool am 9. Spieltag nicht als Sieger vom Platz. Gegen Manchester United reichte es für die Mannschaft von Jürgen Klopp nur zu einem 1:1. "Kloppo" war anschließend bedient - und fing sich eine verbale Retourkutsche von José Mourinho ein.

Gegen die defensiv eingestellten Red Devils aus Manchester fand der FC Liverpool ohne Superstar Mohamed Salah nur phasenweise zu seinem Spiel. Die Elf von Jürgen Klopp war zwar überwiegend in Ballbesitz, kam gegen den massiven Abwehrverbund der Gastgeber aber nur selten gefährlich zum Abschluss. Entsprechend bedient war der Deutsche nach dem Schlusspfiff.

"Seitdem ich in England bin, hat Manchester United fast immer genauso gegen uns gespielt", beklagte Klopp die defensive Haltung des Rekordmeisters. "Jeder hat dieses Spiel hochgejubelt, aber eine Mannschaft war nur auf Verteidigen aus und eine Mannschaft hat das Spiel gemacht", ließ der Liverpool-Coach keine Zweifel daran, dass sein Team den Sieg verdient gehabt hätte.

Mourinho stichelt gegen Klopp

José Mourinho, ehemaliger Trainer der Red Devils, war als TV-Experte vor Ort und stichelte anschließend gegen Klopp: "Das Menu hat ihm nicht geschmeckt. Er mag Fleisch und hat Fisch bekommen. Deswegen ist er natürlich nicht glücklich." Ein Grund für Mourinhos Seitenhieb: Mit einem weiteren Sieg hätte Klopp den Ligarekord des Portugiesen eingestellt, der mit dem FC Chelsea in der Saison 2005/06 die ersten neun Saisonspiele allesamt gewann.

"Ich bin sehr glücklich, dass sie [Liverpool] nicht gewonnen haben, denn so ist der Rekord immer noch meiner und nicht ihrer. Jürgen ist einfach ein bisschen frustriert, denn in Old Trafford, das ein besonderer Ort für Liverpool ist, hat er noch nie gewonnen", so Mourinho.

An die jüngsten Duelle mit Jürgen Klopp hat José Mourinho fast durchweg gute Erinnerungen. Fünfmal trafen die beiden Star-Trainer mit dem FC Liverpool und Manchester United aufeinander. Drei Spiele endeten Unentschieden, ein Mal gewann United, ein Mal setzte sich Liverpool durch. Ausgerechnet nach dem einzigen Liverpool-Sieg wurde Mourinho allerdings im Dezember 2018 in Manchester entlassen.