Süle-Verletzung wohl schlimmer als befürchtet

Alexander Hassenstein, getty

Niklas Süle wird dem FC Bayern lange fehlen

Die Kreuzband-Diagnose von Niklas Süle hat alle Beteiligten beim FC Bayern München geschockt. Doch offenbar soll sich der Innenverteidiger noch schlimmer verletzt haben als befürchtet.

Wie die "Bild" berichtet, wurden bei Süles Operation am Sonntag noch weitere Schäden im linken Knie festgestellt. Neben dem Kreuzband soll auch Meniskus beschädigt worden sein.

Sollte sich diese Diagnose bewahrheiten, würde Süle wohl deutlich länger als die erwarteten sechs Monate ausfallen. Das Saison-Aus wäre so gut wie besiegelt und eine Teilnahme an der EM im Sommer würde in weite Ferne rücken.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte das Ausmaß von Süles Verletzung bereits am Montagmorgen angedeutet. "So wie es ausschaut, ist die Saison für ihn beendet, auch die EM kann er ad acta legen", stellte Hoeneß klar: "Er muss zur neuen Saison wieder fit sein. So eine Verletzung ist die totale Katastrophe, ein Drama, die schwierigste Verletzung, die man haben kann", sagte der 67-Jährige vor dem Abflug des FC Bayern zum Champions-League-Spiel nach Piräus.

Anders als Hoeneß wollte sich Müller-Wohlfahrt nicht auf eine Ausfallzeit festlegen. Der Mannschaftsarzt verzichtete stattdessen auf eine Prognose, wann Süle wieder auf den Platz zurückkehren könnte.