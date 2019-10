Medien: BVB und FC Bayern buhlen um irisches Talent

Jack Thomas, getty

Troy Parrott soll beim FC Bayern und beim BVB auf der Wunschliste stehen

Wechselt das nächste Talent von der Insel in die Bundesliga? Angeblich sind sowohl der BVB als auch der FC Bayern auf der Suche nach neuen Nachwuchsspielern in Tottenham fündig geworden.

Objekt der Begier ist einer Exklusivmeldung des Portals "90min" zufolge der erst 17-jährige Troy Parrott. Der irische U-Nationalspieler unterschrieb Anfang 2019 einen Profivertrag bei den Londonern, kam für die erste Mannschaft der Spurs aber bisher lediglich ein einziges Mal zum Einsatz.

Der BVB und der FC Bayern wollen Parrott nun laut des Berichts mit der Aussicht auf mehr Spielzeit in die Bundesliga locken. Beide Klub sehen angeblich "enormes Potenzial", was die Qualitäten des Stürmers angeht.

Das Problem: Tottenham will seinen Youngster unbedingt halten und keinesfalls verkaufen. Auch die Spurs sagen dem Angreifer eine große Zukunft voraus. Parrott fühlt sich in London zwar wohl, hadert allerdings mit der geringen Spielzeit. Eine finale Entscheidung, wo er in den kommenden Jahren spielt, ist noch nicht gefallen.