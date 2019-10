Bayern hat angeblich Rangnick auf dem Zettel

Alex Grimm, getty

Ralf Rangnick wird beim FC Bayern als Nachfolger von Niko Kovac gehandelt

Trainer Niko Kovac wackelt beim FC Bayern München nach dem 2:2 in der Bundesliga beim FC Augsburg und dem knappen 3:2-Sieg in der Champions League bei Olympiakos Piräus wieder beträchtlich. Angeblich wird beim deutschen Fußball-Rekordmeister bereits ein prominenter Name als Nachfolger des Kroaten gehandelt: Ralf Rangnick.

Bereits vor dem DFB-Pokalfinale 2019 gegen RB Leipzig, wo Rangnick damals noch als Sportdirektor und Trainer in Personalunion agierte, habe der heutige "Head of Sport and Development Soccer" von Red Bull in den Gedankenspielen der Bayern-Verantwortlichen eine Rolle gespielt, berichtet "Sport Bild".

Schon damals stand Kovac in München vor dem Aus. Ein 3:0-Erfolg gegen RB und das damit verbundene Double rettete dem 48-Jährigen allerdings den Job.

Zudem habe sich FCB-Präsident Uli Hoeneß intern vehement für Kovac ausgesprochen und damit verhindert, dass die Personalie Rangnick konkret wurde, heißt es in der Meldung weiter.

Ralf Rangnick traut sich Traineramt beim FC Bayern zu

Doch Hoeneß scheidet am 15. November aus dem Präsidentenamt aus und legt darüber hinaus auch seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender nieder. Kovac verliert damit seinen größten Befürworter im Verein. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, nach Hoeneß' Abtritt zumindest vorübergehend der starke Mann beim FC Bayern, steht dem Ex-Profi kritisch gegenüber.

Sollte eine Entlassung des umstrittenen Coaches in Betracht gezogen werden, sei Rangnick die "wahrscheinlichste externe Zukunftsoption", so "Sport Bild".

Der 61 Jahre alte Fußballlehrer soll sich selbst das Traineramt beim FC Bayern zutrauen, aber auch enttäuscht darüber sein, dass seit dem Frühjahr keine weitere Kontaktaufnahme seitens der Münchner erfolgte. Verfügbar wäre er trotz seiner Anstellung bei Red Bull.

José Mourinho, der zuletzt öffentlich mit einem Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt kokettierte, soll indes kein Thema bei den Bayern sein. Erik ten Hag von Ajax Amsterdam, einst Co-Trainer unter Pep Guardiola in München, wäre wohl nicht während der laufenden Saison zu haben.