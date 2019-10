Favre verteidigt Taktik: "Wir haben gut gespielt"

Jörg Schüler, getty

Lucien Favre war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden

Nach einer durchschnittlichen Leistung musste sich der BVB in der Champions League gegen Inter Mailand mit 0:2 geschlagen geben. Einige Dortmunder Protagonisten waren mit dem Auftritt dennoch zufrieden, wie sie nach den 90 Minuten unter anderem gegenüber "Sky" erklärten. Die Stimmen zum Spiel:

Lucien Favre (Trainer BVB) ...

... über das Spiel: "Ich denke, wir haben gut gespielt. In der ersten Halbzeit waren wir sehr stabil. Es ist schade, dass wir dann das 1:0 bekommen. Aber man muss fair bleiben: Das war kein Abseits. Es war okay, wir haben nicht viele Torchancen, aber wir haben gut gespielt. In der zweiten Halbzeit nutzen wir zwei, drei Möglichkeiten nicht. Es war geplant, so kompakt zu spielen. Wir können nicht träumen und denken, dass wir gegen diese Mannschaft zehn Torchancen haben. Wir haben mit Geduld gespielt, sodass wir keine Konter bekommen. Wie am Anfang gesagt: Es ist eine sehr, sehr schwere Gruppe. Aber noch ist alles möglich."

... über die Ausgangslage in der Gruppe: "Wie am Anfang gesagt: Das ist eine sehr schwere Gruppe und noch ist alles möglich."

... über die Taktik gegen Inter: "Es war geplant, so zu spielen, sehr kompakt zu spielen, mit Pressing im richtigen Moment. Das haben wir gut gemacht, wie ich finde. Natürlich sollten wir nicht einfach nur warten, aber es war okay."

Mats Hummels: "Nach einem 0:2 ist das schwierig zu sagen, aber wir haben es geschafft, Mailand seine Waffen zu nehmen. Wir haben selbst nicht so viel Druck nach vorne entwickelt, andererseits haben wir so gut wie nichts zugelassen. Inter hatte eine Torchance in der ersten Halbzeit, da machen sie das Tor draus. Eigentlich war das ein klassisches Null-zu-Null-Spiel bis zur 80. Minute, das nur leider nicht Null zu Null stand. Das war unser großes Problem."

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielabteilung): "Wir haben zu viele Möglichkeiten zugelassen. Aber es war keineswegs so, dass wir hier hätten verlieren müssen. Wir waren am Ende vielleicht auch nicht torgefährlich genug. Wir haben es ihnen zu einfach gemacht. Der Trainer hat sich mit der Aufstellung etwas überlegt. Einfach eine andere Situation zu kreieren. Ich denke, dass es eigentlich ganz gut aufgegangen ist, denn in der ersten Halbzeit haben wir wenig zugelassen. Wir waren heute sicherlich nicht zwei Tore schlechter und das macht mich zuversichtlich für das Spiel in zwei Wochen."

Antonio Conte (Trainer Inter Mailand): "Es war eine schwierige und taktisch geprägte Partie. Zwei Mannschaften, die sich gegenseitig überraschen wollten. Wir wussten, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen nach der Niederlage gegen Barcelona und dem Unentschieden gegen Prag. Heute ging es vor allem um das Resultat, um die Chance zu wahren, weiterzukommen."