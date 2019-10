BVB reagiert auf Mourinho-Gerüchte

Claudio Villa, getty

Der BVB dementiert die Mourinho-Gerüchte

Die Fans des BVB hatten am Mittwoch viel zu diskutieren. Nicht nur das 0:2 in der Champions League gegen Inter Mailand galt es zu bewerten, auch die Gerüchte rund um eine mögliche Verpflichtung von José Mourinho. Manager Michael Zorc bezog vor dem Anpfiff in Mailand Stellung.

"Der Artikel entbehrt sich jeglicher Substanz", verwies Michael Zorc den Bericht der "Sport Bild" ins Reich der Fabeln. Das Blatt hatte zuvor geschrieben, dass die BVB-Verantwortlichen über eine Verpflichtung von José Mourinho nachdenken und ihn als möglichen Nachfolge-Kandidaten von Lucien Favre auserkoren haben.

"Wir führen keine Trainerdiskussion. Wir sind froh, dass wir Lucien Favre haben", stellte Zorc klar, dass sich die Dortmunder Chefetage derzeit nicht mit anderen Trainern beschäftigt. Glaubt man diversen Medienberichten, könnte sich dies allerdings noch im Laufe der Hinrunde ändern. Sollte der BVB in eine Abwärtsspirale geraten, ist der Job von Favre angeblich in Gefahr. Über mögliche Nachfolger des Schweizers wird daher schon länger intensiv diskutiert.

Auf die regelmäßigen Kontakte zwischen Mourinho und BVB-Chef Hans-Joachim Watzke angesprochen, erklärte der Manager: "Das ist eine Männerfreundschaft, die schon seit vielen Jahren besteht." Ein Zusammenhang zwischen den Gesprächen und einem Engagement in Dortmund gibt es laut Zorc demnach nicht.