Hernández-Aus: Verband weist Salihamidzic-Kritik zurück

Alexander Hassenstein, getty

Lucas Hernández fehlt dem FC Bayern lange

Der FC Bayern muss für den Rest des Jahres auf Lucas Hernández verzichten. Nachdem sich der Weltmeister im Champions-League-Spiel gegen Piräus schwer verletzte, machte Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic den französischen Verband (FFF) für die Verletzung mitverantwortlich. Aus Frankreich kam nun die Antwort.

Er wolle zwar keinem die Schuld für die Verletzung geben, aber der 90-minütige Einsatz von Lucas Hernández im EM-Qualifikationsspiel der Franzosen gegen die Türkei (1:1) "hat mir nicht gefallen", kritisierte Salihamidzic den Verband des Weltmeisters, nachdem sich der Bayern-Profi gegen Piräus eine Teilruptur des Innenbandes am rechten Sprunggelenk zuzog.

Dass die Franzosen die Warnung von Bayern-Doc Müller-Wohlfarth ignorierten und Hernández einsetzten, "ärgert mich schon", wurde Salihamidzic, der ganz offensichtlich eine Verbindung zwischen der Verletzung und dem Einsatz in der Équipe Tricolore herstellte, deutlich.

Laut "kicker" hat sich mittlerweile auch der französische Verband zu den Vorwürfen von Salihamidzic geäußert. Der FFF betonte demnach, dass Hernández unbedingt gegen die Türkei spielen wollte. Es sei sein eigener Wunsch gewesen, heißt es aus Frankreich.

Leidtragender ist so oder so der FC Bayern. Der Rekordmeister hat sich bisher zwar nicht zur Ausfallzeit des Abwehrspielers geäußert, laut übereinstimmenden Berichten wird der 23-Jährige aber in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.