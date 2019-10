Marwin Hitz vor Abgang vom BVB?

Lars Baron, getty

Verlässt Marwin Hitz den BVB in Richtung Heimat?

Noch bis 2021 ist Torhüter Marwin Hitz an Borussia Dortmund gebunden. Dennoch gibt es Gerüchte um einen Abgang des 32-Jährigen vom BVB.

Ein "Blick"-Bericht bringt den Ersatzmann von Dortmunds Stammkeeper Roman Bürki mit einer Rückkehr in seine Schweizer Heimat, genauer gesagt zu seinem Jugendklub FC St. Gallen, in Verbindung.

Hitz baut derzeit ein Haus in Freidorf TG, lediglich 12 Kilometer entfernt vom St. Galler Kybunpark, wo der zweimalige Schweizer Meister seine Heimspiele austrägt.

Der Routinier hatte in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, in seiner Karriere noch einmal für St. Gallen auflaufen zu wollen. Zumal der 2018 vom FC Augsburg zum BVB gewechselte Schlussmann lediglich in der Nachwuchsabteilung des Vereins spielte, aber nie ein Profi-Spiel für den FCSG absolvierte.

St. Gallens Sportdirektor Alain Sutter hält sich in Sachen Hitz noch bedeckt. "Ich beschäftige mich nur mit realistischen Szenarien. Im Moment ist Hitz kein Thema. Wir haben drei gute Goalies. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi dem "Blick".

Beim BVB machte sich Hitz in den zurückliegenden knapp anderthalb Jahren einen Namen als zuverlässiger Backup für Bürki. Zuletzt wurde der 1,94-Meter-Mann beim Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach für die verletzte Nummer eins eingewechselt und trug mit einer ordentlichen Leistung dazu bei, den 1:0-Sieg über die Zeit zu bringen.