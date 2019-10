FIFA-Weltrangliste: Deutschland weiter auf Platz 16

unknown

Deutschland in FIFA-Weltrangliste weiter auf Platz 16

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der FIFA-Weltrangliste nach dem 3:0-Erfolg in der EM-Qualifikation in Estland und dem 2:2 im Testspiel gegen Argentinien auf Platz 16.

Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw liegt mit 1586 Punkten sieben Zähler hinter Italien. Das Spitzentrio bilden unverändert Belgien (1755), Weltmeister Frankreich (1726) und Brasilien (1715).