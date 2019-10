Selbstkritischer Hummels über BVB-Gegentor gegen Inter

Sebastian Widmann, getty

Mats Hummels unterlag mit dem BVB in Mailand

Mit offenen und selbstkritischen Worten hat sich Mats Hummels nach der bitteren 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Inter Mailand gezeigt.

In den Sozialen Medien wurde dem Weltmeister von 2014 der späte Gegentreffer zum 0:2 angekreidet, der in der 89. Minute von Antonio Candreva erzielt wurde.

Nach einem Ballverlust von Raphael Guerreiro im Mittelfeld wurde der BVB vor dem Tor klassisch ausgekontert. Auch Hummels selbst gab dabei keine allzu gute Figur ab, ließ sich zu leicht vom heranstürmenden Candreva überlaufen.

Hummels selbst äußerte sich nun zur der Situation und meinte via Twitter selbstkritisch: "In der Situation sollte man sich eher fallenlassen als Innenverteidiger." Der 30-Jährige hatte am Abend im San Siro gegenteiliges gemacht und war herausgerückt, verlor dabei den späteren Milan-Torschützen aus den Augen.

"Ich bin durch den späten Zeitpunkt und den Rückstand ins Risiko gegangen und es war dann die falsche Entscheidung", fügte Hummels hinzu.

Für seine selbstkritische Analyse bekam der Innenverteidiger und stellvertretende BVB-Kapitän unmittelbar nach Absetzen des Tweets viel Zuspruch.