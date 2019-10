Stanković fällt länger aus- Farkas noch im Spital

APA

Cican Stanković wird auch dem Nationalteam fehlen

Meister RB Salzburg muss etwa vier bis sechs Wochen auf Cican Stanković verzichten. Der Einsergoalie erlitt am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen SSC Napoli einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel, wie die "Bullen" am Donnerstagnachmittag bekanntgaben.

Damit steht Stanković, der in den jüngsten vier Länderspielen als ÖFB-Stammkeeper fungierte, auch dem österreichischen Nationalteam in den abschließenden EM-Qualifikationspartien am 16. November in Wien gegen Nordmazedonien und am 19. November in Riga gegen Lettland nicht zur Verfügung.

Farkas geht es gut

Patrick Farkas, der am Montag nach einem Kollaps vor Trainingsbeginn ins Krankenhaus gebracht wurde, geht es mittlerweile wieder gut.

"Gestern habe ich vor dem Fernseher mit meiner Mannschaft mitgefiebert und ihr die Daumen gehalten. Heute gilt meine Konzentration aber schon wieder den Umständen, warum es zu diesem Zusammenbruch gekommen ist. Dafür braucht es jetzt sicher ein wenig Geduld und Zeit", wird der Abwehrspieler in einer Aussendug der Salzburger am Donnerstag zitiert.

Die genauen Ursachen für den Kollaps werden medizinisch noch abgeklärt. Das kann unter Umständen noch mehrere Wochen dauern. Aus dem Spital wird er demnächst entlassen.

apa/red