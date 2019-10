Herrlich nimmt Favre in Schutz

Alex Grimm, getty

Heiko Herrlich hat sich vor BVB-Trainer Lucien Favre gestellt

Vor dem Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund nimmt der ehemalige Leverkusen-Coach Heiko Herrlich BVB-Trainer Lucien Favre in Schutz und schwärmt in höchsten Tönen von David Wagner.

"Favre hat in der vergangenen Saison viele junge und neue Spieler integriert. Er hat es phasenweise sehr gut hingekriegt und Hoffnungen geweckt, aber im Februar hat Dortmund dann alles verspielt", erklärte Herrlich in einem "Sky"-Interview und betonte: "Dennoch hat Favre einen guten Job gemacht."

Dass es der BVB in den letzten Spielen schwer hatte, liegt laut Herrlich vor allem daran, dass die Borussia es nicht schafft, ihr Spiel durchzubringen. "Wenn man sich noch einmal das zweite Gegentor beim 2:2 in Frankfurt anschaut, das die Mentalitätsdiskussion ausgelöst hat, hat das schon etwas mit Mentalität zu tun", so der 47-Jährige

Zwar könne man keinem Spieler, der es in die Bundesliga geschafft hat, die Mentalität absprechen, dennoch gebe es einen Unterschied, der am Ende über Platz eins oder vier entscheiden kann. "Das hat etwas damit zu tun, ob du bereit bist, noch einmal mit deinem Gegenspieler mitzugehen oder nicht", erklärte Herrlich.

Wagners Handschrift ist im Schalke-Spiel zu erkennen

In dem Interview äußerte sich Herrlich auch zur aktuellen Situation des FC Schalke 04. Gerade von Trainer David Wagner zeigte sich der ehemalige BVB-Profi begeistert:"Seine angenehme Art und seine Professionalität zeichnen ihn aus. Das spiegelt sich jetzt auch bei seiner Arbeit auf Schalke wider, er hält die Mannschaft gut in der Spur."

Man könne erkennen, dass die Spieler unter Wagner mehr Selbstvertrauen verspüren und dadurch aufblühen. "Die Mannschaft ist im Umschaltspiel sehr stark und defensiv gut organisiert. Da erkennt man schon eine Handschrift", ergänzte Herrlich.