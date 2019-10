Santiago bleibt Ausrichter des Copa-Finals

AFP/SID/MARTIN BERNETTI

Trotz Unruhen: Copa-Libertadores-Finale in Santiago

Das Finale der Copa Libertadores wird trotz der Unruhen in der chilenischen Hauptstadt Santiago stattfinden. Das teilte Alejandro Dominguez, Präsident des südamerikanischen Kontinentalverbandes CONMEBOL, am Donnerstag mit.

Im Endspiel, das erstmals in der 60-jährigen Geschichte des Wettbewerbs in einem einzigen Spiel ausgetragen wird, kommt es am 23. November zum Duell zwischen Titelverteidiger River Plate aus Buenos Aires und dem brasilianischen Traditionsklub CR Flamengo.

"Das einzigartige Finale findet in Santiago de Chile statt. Es wird in Santiago sein. Es wird vorbeigehen. Wir werden wieder normal werden", sagte der Paraguayer Dominguez dem Radiosender "1080 AM Asuncion".

Hinter der Partie in der chilenischen Hauptstadt stand wegen der Unruhen, die in den letzten Tagen landesweit mehrere Todesopfer forderten, ein Fragezeichen.

Chile erlebt seit mehreren Tagen die schwerste soziale Krise seit 30 Jahren, mit gewalttätigen Protesten gegen die sozioökonomische Situation und Ungleichheit.