Kurányi vor dem Derby: "Favre passt nicht nach Dortmund"

Matthias Hangst, getty

Kevin Kurányi traf fünfmal für Schalke gegen den BVB

Schalkes einstiger Derbyheld und langjähriger Profi Kevin Kurányi hat sich vor dem ewig jungen Nachbarschaftsduell der Gelsenkirchener gegen Borussia Dortmund zur Ausgangssituation in der Bundesliga geäußert.

Der 37-Jährige, der zwischen 2005 und 2010 fünf Derbytore für den FC Schalke 04 gegen den BVB erzielte und damit neben Olaf Thon und Klaus Fischer der erfolgreichste Schalker Torschütze gegen die Schwarz-Gelben ist, sieht vor allem den Dortmunder Trainer Lucien Favre unter Druck stehen: "Wenn der BVB das Derby verlieren sollte, wird Favres Stuhl wahrscheinlich wackeln", war sich Kurányi im "Sky"-Interview sicher.

Auch unabhängig vom Revierschlager, der am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen wird, glaubt der Ex-Nationalspieler nicht daran, dass der Schweizer Cheftrainer zwangsläufig noch eine lange Zukunft bei den Dortmundern haben wird: "Ich finde, Favre passt nicht nach Dortmund. Er ist ein zurückhaltender Typ und will in Ruhe arbeiten, aber das geht in einem Ruhrgebietsverein wie Dortmund nicht. [...] Ich bin ein Fan von Favre, aber er sollte versuchen, sich etwas mehr an die Fans anzupassen."

Kurányi: Schalke-Coach Wagner macht es sehr gut

Dem BVB-Coach wurde zuletzt immer eine fehlende Emotionalität und Begeisterungsfähigkeit nachgesagt, was vor allem nach verlorenen Spielen wie zuletzt gegen Inter Mailand (0:2) vermehrt negativ aufgefasst wurde.

Genau anders herum schätzt Kurányi die Situation von Schalkes neuem Cheftrainer David Wagner ein, der die Königsblauen zurück in die Spitzengruppe der Bundesliga geführt hat. Er mache es sehr gut, "mit wenigen Investitionen die Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen". Einen Schalker Sieg gegen den Erzrivalen hält der einstige Stürmer daher auch für absolut möglich.