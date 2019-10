Ghana findet neuen Verbandsboss

unknown

Kurt Okraku ist neuer GFA-Präsident

Über ein Jahr nach einem weitreichenden Korruptionsskandal hat Ghanas Fußball-Verband GFA einen neuen Präsidenten.

Kurt Okraku tritt die Nachfolge von Kwesi Nyantakyi an, der mittlerweile von der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA lebenslang gesperrt worden ist.

Im Sommer 2018 war der Bestechungsskandal mit Nyantakyi in der Hauptrolle bekannt geworden. In einer TV-Reportage war unter anderem zu sehen, wie Nyantakyi von angeblichen Investoren 9,3 Millionen Euro für Verträge mit der Regierung einforderte. Bei den vermeintlichen Investoren handelte es sich in Wahrheit um Journalisten.