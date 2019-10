Kovac kündigt Rotation an - Goretzka vor Einsatz

Sebastian Widmann, getty

Bayern-Trainer Nico Kovac plant mit Leon Goretzka

Nach der Liga ist vor dem Pokal. Mit 2:1 mühte sich der FC Bayern zum Heimsieg gegen Aufsteiger Union Berlin. Nun muss der Rekordmeister im DFB-Pokal beim VfL Bochum ran. Trainer Niko Kovac hat vor dem Spiel beim angeschlagenen Zweitligisten am Dienstag einige Wechsel angekündigt.

"Wir werden sicher den ein oder anderen draußen lassen oder reinnehmen", sagte der 48-Jährige am Montag. Verzichten muss Kovac neben den Langzeitverletzten Lucas Hernández und Niklas Süle auch auf Javi Martinez, den nach wie vor muskuläre Probleme plagen. "Er ist noch nicht soweit, vielleicht am Wochenende wieder", sagte Kovac.

Dagegen stellte der Münchner Trainer Nationalspieler Leon Goretzka nach wochenlanger Verletzungspause ein Startelf-Comeback in Aussicht: "Wir müssen ihn sukzessive nach vorne bringen. Es sieht ganz gut aus, dass er gegen seinen Heimatklub auflaufen darf."

Vor der Aufgabe gegen den Tabellen-16. der 2. Liga warnte Kovac den Rekordmeisters eindringlich. "Der VfL erfüllt momentan die Erwartungen nicht, aber wir müssen da sein. Wir dürfen uns nicht zurückzulehnen. Das kann gefährlich werden. Aber es liegt an uns: Wenn die Einstellung stimmt, ist unsere Qualität zu groß", betonte der Bayern-Coach.

Die wichtigsten Aussagen von Niko Kovac zum Nachlesen:

+++ Kovac über das Pokalspiel und das Personal +++

"Ich warne - wie vor jedem Pokalspiel - davor, sich zurückzulehnen. Javi Martínez ist noch nicht so weit für morgen. Alle anderen sind dabei. Wir nehmen vielleicht noch einen Amateurspieler mit. Auch Lukas Mai wird dabei sein."

+++ Kovac über den Faktor Zeit +++

"Man muss den Menschen Zeit geben. Das gilt auch für Spieler. Das gilt auch für Journalisten. Man muss sich rein finden, die Abläufe kennen lernen. Das geht nicht so einfach. Aber ich habe das Gefühl, dass das für uns nicht zählt. Überall zählt das, aber nicht für uns."

+++ Kovac über Süle +++

"Er ist sehr motiviert, aber es wird noch einige Wochen dauern, in denen er auf Krücken ist. Er braucht Geduld aber er ist sehr positiv."

+++ Kovac über Liverpool und deren Spielweise +++

"Sie haben eine immense Qualität. Was sie gestern 90 Minuten gemacht haben. Aber wir haben andere Spieltypen. Unser Gegenpressing ist auch gut. Ich finde, gegen Union war das auch gut. Kollege Klopp ist jetzt vier Jahre in Liverpool. Wir reden über Kontinuität und Zeit. Aber die gibt es im Fußball anscheinend nicht mehr."

+++ Kovac über Goretzka +++

"Leon war sieben Wochen raus und wir müssen versuchen, ihn sukzessive nach vorne zu bringen. Es sieht aber gut aus, dass er morgen gegen seinen Heimat-Klub auflaufen wird."

+++ Kovac über das Pokalspiel +++

"Pokal ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Wenn das Flutlicht angeht. Wir müssen da sein. Wir werden sicherlich den ein oder anderen draußen lassen."

+++ Kovac über Coutinho +++

"Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Was er mit dem Ball kann, ist einzigartig. Er arbeit sehr viel für die Mannschaft. Viele sehen das gar nicht und erwarten Zauberdinge von ihm. Ich bin mit ihm sehr sehr zufrieden. Er ist ja auch später rein gekommen ins Team und hat viel gespielt, auch mit der Nationalmannschaft. Er wäre gut, wenn er demnächst weniger spielt in der Nationalmannschaft."

+++ Kovac über das Union-Spiel +++

"Wir haben das Spiel gewonnen. Das war das Ziel. Aber es gibt viele Punkte, die wir verbessern können. Coutinho und Müller im Mittelfeld können auch in Zukunft eine Option sein."

+++ Los geht's +++

Nico Kovac betritt das Podium und stellt sich den Fragen der anwesenden Journalisten.

+++ Bochum ohne Selbstvertrauen ins Pokal-Duell +++

Für den VfL ist die bisherige Saison in der zweiten Liga eine Enttäuschung. Nach elf Spieltagen findet sich der Revier-Klub nur auf dem 16. Tabellenplatz wieder. Auch die Partie bei Holstein Kiel am vergangenen Freitag ging verloren. Und das trotz einer mehr als kuriosen Szene: Ein Kieler Ersatzspieler verursachte einen Elfmeter für den VfL. Mehr dazu.

