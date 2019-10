Bielefeld-Coach mit großer Vorfreude auf den FC Schalke

Thomas F. Starke, getty

Uwe Neuhaus fordert mit dem DSC den großen FC Schalke

Trainer Uwe Neuhaus vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld sieht vor dem DFB-Pokal-Zweitrundenduell gegen Erstligist Schalke 04 die Kräfteverhältnisse klar verteilt.

"Ein Bundesligist hat keine Schwächen", betonte der Ex-Profi auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Dienstag (20.45 Uhr/Sky), "Schalke hat eine aggressive Spielweise, die den Gegner nicht zur Ruhe kommen lässt. Ihr Spielstil ist zwar aufwendig, aber auch sehr effektiv. Wir werden versuchen, spielerische Lösungen zu finden."

Schalke sei klarer Favorit, "wir sind der Außenseiter. Eine Überraschung ist aber möglich, allein weil es der DFB-Pokal ist", äußerte der Coach der Ostwestfalen. Sein Team sei "sehr gut drauf und haben ein gutes Gefühl. Trotzdem überschätzen wir uns nicht", so Neuhaus. Sein Ziel sei es, "dass die Zuschauer unabhängig vom Ergebnis zufrieden nach Hause gehen". Arminia-Profi Cebio Soukou ergänzte: "Wir freuen uns riesig auf das Spiel und werden es genießen. Das ganze Team wird alles in die Waagschale werfen und dann schauen wir, was am Ende für ein Ergebnis steht."

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin Brian Behrendt (Reha nach Kreuzbandriss) und Nils Quaschner (Aufbautraining).