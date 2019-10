Martínez im Tausch? Bayern verstärkt wohl Werben um Núnez

Christof Koepsel, getty

Unai Núnez steht angeblich beim FC Bayern auf dem Zettel

Aufgrund des personellen Engpasses in der Verteidigung beim FC Bayern München tauchte in der Gerüchteküche kürzlich der Name Unai Núnez von Athletic Bilbao auf. Nun sickern neue Details über einen möglichen Winterwechsel durch, wobei ein Bayern-Routinier eine entscheidende Rolle spielen könnte.

Wie die Sportzeitung "AS" aus Spanien berichtet, hat der deutsche Rekordmeister in den vergangenen Tagen die Bemühungen um den 22 Jahre alten Núnez intensiviert. Hintergrund sind die Verletzungen von Niklas Süle, dem wegen eines Kreuzbandrisses das Saisonaus droht, und Lucas Hernández, der durch eine Teilruptur des Innenbandes im Sprunggelenk außer Gefecht gesetzt wurde.

Der baskische Verteidiger besitzt in seinem bis 2023 gültigen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die bei 30 Millionen Euro liegt. Das hatte Bilbaos Sportdirektor unlängst bestätigt.

Sollte Bayern nicht gewillt sein, diese Summe auf den Tisch zu legen, besteht "Marca" zufolge aber auch eine weitere Möglichkeit, um einen Transfer im Winter zu realisieren. Demnach könnte ein Wechsel von Allrounder Javi Martínez den Preis drücken.

Verlässt Javi Martínez den FC Bayern?

Der Spanier hatte Bilbao im Sommer 2012 für die damalige Rekordablöse von 40 Millionen Euro in Richtung München verlassen und gewann seither unter anderem sieben Mal die Meisterschaft, vier Mal den DFB-Pokal und einmal die Champions League mit den Bayern.

Derzeit ist Martínez, trotz der Ausfälle in der Defensive, unter Trainer Niko Kovac jedoch nicht gesetzt. Bei Athletic Bilbao soll er dem Bericht zufolge jedoch mit offenen Armen empfangen werden, Spekulationen über einen Wechsel gab es bereits im vergangenen Winter.

Unterdessen beobachtet der FC Bayern "Spox" und "Goal" zufolge den spanischen U21-Europameister Unai Núnez bereits länger. Nach der Verletzung von Lucas Hernández habe Bayern über Spielerberater Giovanni Branchini Kontakt zu Unai Núnez hergestellt.

Allerdings soll der robuste Verteidiger auch beim FC Arsenal, FC Everton und bei SSC Neapel hoch im Kurs stehen. Im Sommer sollen mehrere englische Vereine an dem Youngster interessiert gewesen sein. Ein Transfer kam jedoch aufgrund der Höhe der Ausstiegsklausel nicht zustande.