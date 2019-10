FC Bayern beobachtet Sturm-Überflieger in Frankreich

Bryn Lennon, getty

Victor Osimhen (li.) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Mit sieben Toren und zwei Vorlagen in elf Spielen hat sich der ehemalige Wolfsburger Victor Osimhen in der Ligue 1 in den Fokus der europäischen Top-Klubs gespielt. Angeblich hat auch der FC Bayern München die Fühler nach dem Stürmer ausgestreckt.

Laut dem französischen Portal "soccerlink.fr" gilt der deutsche Rekordmeister als einer der Interessenten für den 20-jährigen Shootingstar des OSC Lille. Demnach soll der FC Bayern schon mehrfach Scouts nach Frankreich gesendet haben, um den formstarken Osimhen zu beobachten.

Von solchem Renommee war der Angreifer beim VfL Wolfsburg noch weit entfernt. Dabei hatten die Verantwortlichen mit seiner Verpflichtung Januar 2017 einen echten Coup gelandet.

Damals hatten die Wölfe den europaweit begehrten Osimhen für 3,5 Millionen Euro aus seiner afrikanischen Heimat geholt. Dort war er zuvor zum Jugendspieler des Jahres 2015 gekürt worden. Aus gutem Grund: Bei der U17-Weltmeisterschaft in Chile hatte der Stürmer die "Golden Eaglets" mit zehn Toren quasi im Alleingang zum Titel geschossen.

Doch in Niedersachsen lief es alles andere als rund. Durch Verletzungspech und Anpassungsprobleme standen nach eineinhalb Jahren exakt null Tore zu Buche.

FC Bayern mit Chancen: Lille für Osimhen nur eine Durchgangsstation

Deshalb verlieh der VfL das Talent zum belgischen Erstligisten RSC Charleroi. Mit riesigem Erfolg: Osimhen avancierte mit 20 Treffern zu einem der torgefährlichsten Teenager Europas. Kein Wunder, dass die Belgier von ihrer Kaufoption Gebrauch machten.

Früh stand allerdings fest, dass Osimhen nur pro forma fest verpflichtet wird. Zu attraktiv waren die Angebote zahlungskräftiger Interessenten aus den Top-Ligen. Frankreichs Vizemeister OSC Lille bekam letztlich für zwölf Millionen Euro den Zuschlag.

Der Beginn einer Weltkarriere? "Lille ist für ihn nur eine Durchgangsstation, so wie es auch Charleroi war", zeigte sich Mehdi Bayat, Geschäftsführer der Belgier, zuletzt beim französischen Sender "France3" überzeugt.

"Er wird wechseln und Lille wird ihn zu seinem neuen Rekordabgang machen. So wie sie es mit Pépé gemacht haben, aber Osimhen wird meiner Meinung nach noch teurer", orakelte Bayat.

Der angesprochene Nicolas Pépé war im Sommer für 80 Millionen Euro von Lille zum FC Arsenal gewechselt. Ob der FC Bayern bereit ist, eine vergleichbare Summe auf den Tisch zu legen für einen Spieler, der vorerst wohl nur ein Backup für Platzhirsch Robert Lewandowski wäre?

Der Vertrag des erst 20-jährigen Osimhen in Lille läuft noch bis 2024.