Gerland: "Hoeneß und Rummenigge wollen mich ärgern"

Marc Mueller, getty

Hermann Gerland wird von Fans des FC Bayern und des VfL Bochum verehrt

Vor dem Aufeinandertreffen im DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München hat sich Hermann Gerland, der bei beiden Klubs zur Ikone geworden ist, zur historischen Aufholjagd aus der Saison 1976/1977 geäußert, als die Münchner gegen Gerland und seine Bochumer noch einen Vier-Tore-Rückstand noch in einen Sieg verwandelten (Endstand: 6:5).

"Das kann ich nicht mehr hören", sagte Gerland in einem Interview der "Neue Ruhr Zeitung". "Auf jeder Feier des FC Bayern fragen mich der Kalle (Karl-Heinz Rummenigge, d.Red.) und der Uli (Hoeneß, d.Red.), wie das denn damals war, als sie uns vier Tore Vorsprung gelassen haben", verriet der 65-Jährige und betonte: "So wollen sie mich ärgern".

Wenn es am Dienstagabend (20:45 Uhr) im DFB-Pokal wieder zum Schlagabtausch zwischen Bochum und den Bayern kommt, glaubt Hermann an seinen aktuellen Arbeitgeber.

"Wir sind der Favorit. Aber wenn das Ergebnis schon vor dem Anpfiff klar wäre, bräuchte man ja nicht zu spielen", sagte der 65-Jährige und fügte an: "Die Bochumer lechzen nach so einem Spiel. Alle fiebern mit. Deswegen ist alles möglich."

Dass Gerland von "Wir" spricht, wenn er den FC Bayern meint, erklärte der "Tiger", wie er auch genannt wird, so: "Ich arbeite mittlerweile deutlich länger in München als in Bochum. Aber wenn Bayern nicht im Spiel ist, dann meine ich mit „Wir“ immer den VfL Bochum."