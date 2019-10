BVB-Trainer Favre äußert sich zum Druck

Alex Grimm, getty

Lucien Favre trifft mit dem BVB auf Gladbach

Borussia Dortmund muss im DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20:45 Uhr im Live-Ticker) gegen Borussia Mönchengladbach erneut auf Paco Alcácer verzichten.

Der spanische Torjäger, der zuletzt aufgrund von Problemen an der Achillessehne nicht zur Verfügung stand, ist zwar zurück im Training, steht dem Fußball-Bundesligisten aber noch nicht wieder zur Verfügung.

Darüber hinaus fehlt auch Linksverteidiger Marcel Schmelzer. Noch offen ist das Comeback von Roman Bürki. Der an einem grippalen Infekt erkrankte Stammkeeper war zuletzt durch Marwin Hitz ersetzt worden.

Der Einsatz von Mario Götze, der sich beim 0:0 im Revierderby einen Haarriss im Knochen der Elle sowie eine Bänderdehnung im linken Handgelenk zugezogen hat, ist nach Vereinsangaben "nicht ausgeschlossen". "Es ist ein K.o.-Spiel. Wir müssen sehr clever spielen. Gladbach hat einen sehr guten Lauf", sagte BVB-Trainer Lucien Favre.

Gerüchte über seine unsichere Zukunft beim BVB bereiten dem Coach nach eigenen Aussagen keine großen Sorgen: "Ich habe nicht viel Zeit, das zu lesen. Es bringt nichts, darüber zu sprechen. Ich gehe meinen Weg weiter."

Die BVB-PK zum nachlesen:

+++ Zorc über das Derby +++

Ich denke, dass wir der Mannschaft keinen Vorwurf machen können, dass sie nicht wollte, sondern wie der Trainer gesagt hat, müssen wir einige Dinge verbessern. Wir haben es Schalke häufig einfach gemacht, den Ball zu erobern. Wir können der Mannschaft aber nicht unterstellen, dass sie nicht versucht hätte, das Spiel zu gewinnen.

+++ Zorc über das Pokal-Spiel +++

Wir haben ein Heimspiel, diesen Vorteil wollen wir nutzen. Und wir brauchen volle Konzentration. Ein K.o.-Spiel kannst du nicht mehr reparieren.

+++ Favre über das Gladbach-Spiel +++

Es ist ein Pokal-Spiel, das ist klar. Wir müssen sehr clever spielen. Nach Balleroberungen sind sie sehr stark.

+++ Favre über den Druck +++

Ich konzentriere mich total auf meinen Job und auf das was wir machen müssen. Der Rest gehört dazu. Wir haben in jedem Spiel Druck (...). Ich kann mir schon vorstellen, was in den Zeitungen geschrieben wird. Ich habe aber wenig Zeit, um das zu lesen.

+++ Favre über das Personal +++

Paco Alcácer und Marcel Schmelzer fallen aus. Roman Bürki geht es besser, wir müssen abwarten.

+++ Favre und Zorc sind bereit +++

Mit kurzer Verspätung betreten die beiden BVB-Verantwortlichen das Podium. Die Dortmunder Pressekonferenz kann starten.

+++ Die Spannung steigt +++

Noch lassen Lucien Favre und Michael Zorc auf sich warten. Der Start der Pressekonferenz kann aber nur noch wenige Augenblicke dauern.

+++ Götze-Einsatz offen +++

Nachdem sich Mario Götze beim 0:0 im Revierderby beim FC Schalke 04 an der Hand verletzt hatte, vermeldete der BVB am Dienstag, dass der Weltmeister von 2014 einen Haarriss im Knochen der Elle sowie eine Bänderdehnung im linken Handgelenk erlitten habe. Ein Einsatz gegen Gladbach sei jedoch möglich.

+++ BVB unter Druck +++

Nach der 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand und dem torlosen Remis gegen den FC Schalke 04 steht Borussia Dortmund unter Druck. Ein Aus im DFB-Pokal würde die Diskussionen um Trainer Lucien Favre weiter befeuern.