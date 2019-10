Freund lobt Schalke und kritisiert den BVB

Christof Koepsel, getty

Steffen Freund analysiert das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB

Steffen Freund bewertet die Leistungen seiner Ex-Klubs FC Schalke 04 und Borussia Dortmund beim torlosen Remis im Revierderby völlig unterschiedlich.

Die Königsblauen lobte der Europameister von 1996 in der TV-Sendung "100% Bundesliga – Fußball bei NITRO" für ihre Leistung am vergangenen Samstag überschwänglich: "Was mich begeistert ist der leidenschaftliche, ehrliche Fußball. Das ist als Allererstes gefordert. Über diesen Kampf und diese Bereitschaft kommen sie richtig gut ins Spiel und zeigen richtig gute Umschaltmomente. Und weil sie relativ hoch stören, ist es gar nicht mehr so weit bis zum Tor. Sie hätten eigentlich verdient gehabt zu gewinnen gegen Dortmund."

Bei der Borussia dagegen sei "irgendwas komisch", so Freund, der von 1991 bis 1993 auf Schalke und 1993 bis 1998 beim Erzrivalen die Fußballschuhe schnürte. "Der BVB hat ohne Leidenschaft gespielt die erste Halbzeit, ohne Herz, hat sich den Schneid abkaufen lassen von Schalke 04. Von einer Mannschaft in Anführungsstrichen, die zwar nicht in der Mitte der Woche gespielt hat, was in der Doppelbelastung natürlich etwas härter ist, aber jetzt muss ich sagen: Wenn Borussia Dortmund so weiterspielt, ohne dieses Herz, ohne die Bereitschaft, den Kampf anzunehmen vom Gegner, wird es weitere Probleme geben."