Hoeneß will Brazzo-Beförderung durchboxen - Kahn sucht Raum

Lennart Preiss, getty

Uli Hoeneß (re.) möchte in seinen letzten Tagen beim FC Bayern noch einiges voranbringen

Am 15. November endet die Amtszeit von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern. Vorher will der Vereinsboss offenbar noch eine wichtige Personalentscheidung bei den Münchnern durchdrücken.

Vier Tage vor der großen Mitgliederversammlung in der Münchner Olympiahalle, die gleichzeitig Abschiedsveranstaltung für Hoeneß ist, findet nach Informationen der "Sport Bild" die letzte Aufsichtsratsitzung unter der Leitung des 67-Jährigen statt. Dort will der Präsident als Leiter des Gremiums offenbar dafür sorgen, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördert wird.

Laut dem Blatt ein geschickt eingefädelter Schachzug. Der Vertrag des Bosniers läuft nämlich im Sommer 2020 aus. Über eine Verlängerung der Zusammenarbeit würde ansonsten zu Beginn des kommenden Jahres der Vorstand in Person von Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn, der am 1. Januar seinen Dienst antritt, entscheiden. Hoeneß hätte kein Mitspracherecht mehr.

Doch der Bayern-Macher sieht in Salihamidzic mehr als einen Sportdirektor, könnte ihn daher über den Aufsichtsrat in einen Posten als Vorstand erheben und diese Entscheidung bei der Mitgliederversammlung am 15. November verkünden. Über seinen Schützling könnte Hoeneß dann langfristig weiterhin Einfluss im Verein ausüben, obwohl er sein Büro an der Säbener Straße in Kürze räumen wird.

FC Bayern braucht viel Raum für Oliver Kahn

Dort soll in Zukunft der neue Präsident Herbert Hainer einziehen. Auch Kahn soll auf dem Gang der Führungsebene einen Raum bekommen. Noch befindet sich der Klub allerdings laut dem Bericht auf Suche nach einem geeigneten Platz.

Zwar ist offenbar bereits ein Mitarbeiter aus der Chefetage ein Stockwerk tiefer gezogen, um Platz zu schaffen. Doch das frei gewordene Büro ist noch zu klein, möglicherweise soll eines der Besprechungszimmer für Kahn, der ebenfalls als Hoeneß-Schützling gilt, umgebaut werden.

Mit Hainer, Salihamidzic und Kahn wären dann gleich drei Personalien auf einem Flur, denen eine enge Verbindung zum Noch-Präsidenten nachgesagt wird.

Laut "Sport Bild" soll es außerdem zuletzt Treffen zwischen Hainer und "Brazzo" Salihamidzic gegeben haben, um über die Pläne des aktuellen Sportdirektors für die Bayern-Zukunft zu sprechen, auch zwischen Kahn und dem Bosnier herrscht mittlerweile reger Austausch.