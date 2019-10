Ärger in der Kabine: Hat Mainz ein Führungsproblem?

Alex Grimm, getty

Sorgt Jean-Philippe Mateta für Ärger beim FSV Mainz 05?

Neun Punkte nach neun Spielen in der Fußball-Bundesliga: Beim 1. FSV Mainz 05 stottert der Motor zu der Beginn noch deutlich. Gut möglich, dass dies auch an den Entwicklungen in der Kabine des Klubs liegt.

Nach Informationen der "Sport Bild" hat dort nämlich eine Gruppe um die französischen Spieler so viel Einfluss gewonnen, dass die anderen Mitspieler mittlerweile genervt sind. Allen voran Jean-Philippe Mateta und Moussa Niakhaté sollen den Ton angeben.

Das soll sich beispielsweise zeigen, wenn Mateta als Kabinen-DJ französischen Rap aufdreht. Kollegen empfinden die Musik laut dem Bericht als unpassend und verdrehen die Augen, sobald sie damit beschallt werden.

Neben dem Musik-Geschmack lässt wohl auch das mannschaftsinterne Verhalten der Frankreich-Gruppe zu wünschen übrig lassen. Spieler sollen sich - trotz Anweisung - geweigert haben, Wasserkisten zu tragen. Außerdem wird untereinander nicht mehr als nötig geredet, so das Blatt.

offenbar sind die Probleme hausgemacht, weil es zur Zeit keinen Kern an Führungsspielern beim FSV gibt. Nach dem Ausschneiden von René Adler und Ex-Kapitän Niko Bungert haben sich noch keine neuen Hierarchien verfestigt.

Der neue Spielführer Danny Latza und Co-Kapitän Daniel Brosinski können sich angeblich noch nicht durchsetzen.

Rouven Schröder will die Spekulationen nicht bestätigen. "Das sind Schubladen, die die Presselandschaft in solchen Zeiten immer bedient. Aber: Gerade in schwierigen Phasen entwickeln sich [...] auch immer wieder neue Leader, die bereit sind, für die Gruppe vorwegzugehen", wird der Sportvorstand in der "Sport Bild" zitiert.

Immerhin: Sportlich lief es zuletzt bei den Mainzern. Am letzten Spieltag besiegte das Team zuhause den 1. FC Köln mit 3:1.