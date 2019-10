Ronaldo schießt Juventus zurück an die Spitze

unknown

Cristiano Ronaldo schoss Juventus Turin zum Sieg gegen den FC Genua

Cristiano Ronaldo hat den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wieder an die Tabellenspitze der Serie A geschossen.

Der Superstar entschied ein wildes Spiel gegen den FC Genua im Alleingang. Mit einem verwandelten Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte er für das 2:1 (1:1). Juve spielte fast die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl, insgesamt gab es drei Platzverweise.

Damit verdrängte Juve wieder Inter Mailand von der Tabellenspitze, das am Dienstag ein 2:1 (1:0) bei Brescia Calcio vorgelegt hatte. Turin hat einen Zähler mehr als Inter auf dem Konto, Genua belegt Platz 17.

Leonardo Bonucci (36.) brachte Turin am Mittwoch per Kopf in Führung, Cristian Kouame (41.) glich noch vor der Pause aus. Der Abschluss des Ivorers wurde abgefälscht, Juve-Keeper Gianluigi Buffon war ohne Abwehrchance.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Genuas Francesco Cassata (51.) spielte Turin fortan in Überzahl. Auch Federico Marchetti, Ersatzkeeper der Gäste, sah Rot (61.).

Beim Titelverteidiger aus Turin musste Adrien Rabiot (87.) ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz, ehe Ronaldo vom Elfmeterpunkt Nervenstärke bewies.