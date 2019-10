Medien: Kovac und einige Profis "trennt eine Kluft"

unknown

Wie geht es für Niko Kovac beim FC Bayern weiter?

Seit Wochen fehlt dem FC Bayern die Leichtigkeit und das Selbstverständnis. Der knappe 2:1-Sieg im DFB-Pokal in Bochum markierte einen weiteren Tiefpunkt nach den schwachen Auftritten in der Champions League in Piräus (3:2) und in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin (2:1). Niko Kovac ist angezählt - und was aus der Kabine dringt, darf dem Coach nicht unbedingt Hoffnung auf ruhigere Zeiten machen.

Laut "kicker" hat sich die Beziehung zwischen Kovac und Teilen des Münchner Kaders, die bereits in der letzten Saison distanziert war, nicht im Ansatz gebessert. "So manchen Spieler und den Trainer trennt eine Kluft", schreibt das Fachmagazin, das seine Informationen aus den innersten Kreisen der Mannschaft bezogen hat, ohne konkrete Namen zu nennen

Neben den persönlichen Problem gibt es offenbar weitere Baustellen: Einige Spieler sollen im Training (weiter) taktische Details vermissen, dazu gehören klare Strukturen, einstudierte Spielzüge, Automatismen und Lösungen im Ballbesitz, führte der "kicker" aus.

Der Kroate lege zu viel Gewicht auf die Defensivarbeit, die nach zwölf Gegentoren in den letzten sieben Spielen trotz alledem schwächelt, biete darüberhinaus aber zu wenig Lösungen im Umschaltspiel an.

Kovac selbst ließ nach der Partie im Ruhrgebiet mit einer Aussage aufhorchen, die eigentlich als Lob für die gegnerische Mannschaft gedacht war: Der VfL Bochum sei ein Vorbild dafür, dass es funktioniere, "wenn alle machen, was der Trainer sagt". Zwischen den Zeilen dürfte jedoch deutlich mehr gestanden haben.

Die Bosse des deutschen Rekordmeisters hatten hingegen nach der schwachen Vorstellungen in Bochum nichts zu sagen und verließen wortlos und ohne Ansprache an die Mannschaft das Stadion.