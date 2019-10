Medien: Manchester City macht Jagd auf Coman

Gareth Copley, getty

Florinel Coman soll sich in den Fokus von ManCity gespielt haben

Mit Manchester City reiht sich offenbar das erste Fußball-Schwergewicht in die Interessenten-Liste für das rumänische Supertalent Florinel Coman ein. Wie "dailymail" berichtet, soll der amtierende Meister der Premier League ein Auge auf den 21-jährigen Flügelspieler geworfen haben.

Derzeit stürmt Coman, der neben Ianis Hagi als eines der größten rumänischen Talente gilt, in der Heimat für Steaua Bukarest und erzielte dort in der laufenden Spielzeit in bislang elf Ligaspielen sechs Treffer. Im Oktober wurde der Youngster erstmals für die A-Nationalmannschaft seines Landes nominiert. Beim 3:0 Sieg auf den Färöer Inseln debütierte der Rechtsfuß in der EM-Qualifikation unter Nationaltrainer Cosmin Contra.

Ins Rampenlicht spielte sich Coman bei der U21-EM im vergangenen Sommer, bei der Rumänien erst im Halbfinale beim 2:4 gegen das deutsche Team von Stefan Kuntz ausschied. In der Vorrunde setzten sich die Rumänen überraschend souverän in einer Gruppe mit Frankreich, England und Kroatien als Gruppenerster durch. Beim 4:2-Sieg der Osteuropäer über England schnürte Coman in den Schlussminuten einen Doppelplack und besiegelte somit den rumänischen Sieg sowie den vorzeitigen Einzug in die Vorschlussrunde.

Neben Manchester City sollen auch Chelsea, West Ham United sowie die AS Roma Interesse am Steaua-Youngster haben. Die Blues sollen laut "Mail on Sunday" Coman bereits länger im Visier und ihn zuletzt Ende September in Rumänien beobachtet haben.